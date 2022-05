El Sol, la emisora con la que los Ardila se le metieron a Olímpica y Tropicana

.Publicidad.

Cuando en 2017 al paisa Andrés Benjumea le propusieron irse para Bogotá a dirigir una emisora nueva en la que únicamente se programaría salsa, no dudó un solo instante en decir sí. Andrés no lo sabía, pero la propuesta ya se la habían hecho a un par de locutores más; algunos con más trayectoria que él. Todos rechazaron la oferta. La tarea no era sencilla. Bogotá, con algo más de ocho millones de habitantes, es la plaza más difícil para tener éxito en cualquier disciplina; la radio no es la excepción.

Hugo Andrés Benjumea Marín, a quien los oyentes de El sol conocen como ‘Andru’, junto a un equipo joven, logró y superó en sólo cinco años la fuerza y el éxito que tienen emisoras que llevan más de 30 años al aire. La 105.4 del FM es hoy dueña de la rumba salsera bogotana. Fue la que volvió a hacer retumbar la capital de salsa. Necesitó no más de dos años para quitarle el liderato a otras en el transporte público. Las pocas busetas y colectivos que quedan rodando en la ciudad, así como los taxis y los uber casi siempre la tienen sintonizada. Y los profesionales del volante son los mejores medidores de la sintonía popular.

La sintonía técnica, que son los datos oficiales con los que miden a las emisoras y los otros medios, la popularidad real, los estudios EGM y Ecar, ratifican lo que se oye en la calle. El Sol está caminando en los primeros 10 lugares de sintonía entre casi 30, un podio al que no es fácil llegar ni tan siquiera acercarse y menos con la juventud de esta emisora.

Cinco años atrás la dueña del 105.4 FM, dial que le pertenece a la organización RCN del conglomerado Ardila Lülle, era Rumba Estéreo. Los locutores hacían su trabajo, pero no subían del puesto 20. Olímpica y Tropicana, con un cóctel de géneros, eran las que mandaban en cuanto a emisoras fiesteras. Un dial de solo salsa en Bogotá, proyecto que ya se había apostado anteriormente con malos resultados en sintonía no era competencia y su fracaso parecía estar bien asegurado en una ciudad que tiene contados los bares salseros y ni conciertos del género se hacían. La salsa en Bogotá era un nicho de especialistas y de amantes en la sombra, hasta que El Sol llegó.

Fue Jorge Roa, el Gerente Nacional de Producción de RCN Radio, quien trajo al Dj Andrés Benjumea (@andrusol8), un buen conocedor del género salsero, a Bogotá, quien desde hacía nueve años estaba en El Sol Medellín como un integrante más de la mesa de trabajo. El paisa, nacido en el corregimiento de Sevilla en Ebéjico, un pueblito chiquito del oriente antioqueño, que empezó en la radio comunitaria de su pueblo a los 16 años, llegó a los oídos de Jorge Roa por Marlon Escobar y Mauricio Trujillo, directores de Radio Uno Medellín y Radio Uno Bogotá, quienes sabían que el único que no se le correría al reto sería Andru, que se movía como pez en el agua en el formato salsero en la capital antioqueña.

Andru llegó a la cabina de Bogotá con total autonomía para armar su propio equipo de trabajo. En vez de cambiar a los locutores de Rumba Stéreo, que estaba por desaparecer, los recogió, analizó sus talentos para usarlos y los potenció en lo que él mejor sabe hacer: poner salsa y hablar de salsa. Su equipo no ha cambiado mucho en estos cinco años. Hoy está acompañado de la base con la que ha crecido tanto él como director como la marca El Sol Bogotá con su pegajoso slogan “Asoléate que te conviene”.

Junto a Andru están el hombre de los datos y la información: Javier Wilches, más conocido como Javi W, un rolo hincha furibundo de Santa Fe y apasionado por los deportes y la radio. Javi, lo cuenta Andru desde la cabina de El Sol, recién desempacado en emisoras rumberas nada sabía del género salsero pero le gustó su clic con la actualidad noticiosa y su buen manejo informativo.

Cristián Macías, ‘El pece’, diseñador gráfico y editor multimedia, amante del Chocorramo y de Millonarios, se convirtió en el duro de las redes sociales de la emisora y en la mano derecha del director, de quien es coequipero en sus jornadas en la cabina. También están Lorena Ñustes, Lore Dj, quien empezó buscando su carrera a los 14 años, tocando puertas y regalando su talento para emisoras cristianas solo con el fin de aprender a hacer radio. ‘Andru’, un buen conocedor del oficio, dice que Lorena tiene la voz femenina más bella de la radio en Colombia.

El equipo lo cierran Andés Pérez y Jhonny Arredondo. Andy es un gigante en cuerpo y talento. Fue uno de los locutores que con éxito abrió la plaza de Rumba Stereo en la isla de San Andrés a donde trabajó por casi un año antes de llegar a Bogotá y de unirse al El Sol de Andru. Jhonny Arredondo es el que más sabe de salsa en el equipo. La potente voz de Arredondo se escuchaba en la Z, un proyecto salsero de Bogotá que tuvo fuerza pero se fue desinflando poco a poco. Cuando El Sol llegó a la ciudad fue Arredondo el que se puso a las órdenes de la emisora y Andru no dudó en llevárselo para su equipo en cuanto pudo. Dicen que a Jhonny Arredendo le corre salsa por las venas y que usaba sus sonajeros de bebé como maracas, también dicen de él que es una biblia del género.

El sexteto maravilla hizo en un par de años lo que pocos auguraban: crecer la emisora al nivel en que está hoy. Con la sencillez que lo caracteriza Andru dice no tener techo alguno. Uno de sus secretos para el éxito de la emisora fue ponerle al oyente la salsa que se sabe, aquella salsa que canta o tararea y no rebuscar entre el género joyas que, aunque hermosas, harían aburrir al oyente común y corriente que son lo que lo escuchan día y noche.

Los locutores y su director tocaron puertas de bares de salsa y de artistas para hacerse conocer como marca en sus eventos. Lo lograron con facilidad. Con la llegada de esta emisora la salsa en Bogotá ha tomado un nuevo aire. Los empresarios se dieron cuenta de ello y los conciertos de salsa volvieron a la capital. Hoy son una de las joyas de la corona de Rcn Radio. Empezaron como marca impulsando conciertos en lugares pequeños para medir la respuesta del público y los llenaron. Fueron aumentando en aforos y los han ido colmando todos. Los oyentes respondieron y los anunciantes también.

El brazo de los Ardila Lulle ha sido clave para el crecimiento de la emisora. Desde que la familia antioqueña se metió en el negocio de los medios ha creado un grupo de 34 portales web, 4 canales de televisión y 14 cadenas radiales. Las emisoras siguen siendo uno de sus buenos negocios y ahora el grupo económico en cabeza de Carlos Julio Ardila, que regresó hace poco de Inglaterra tras ser embajador del gobierno Duque, ha logrado conquistar una nueva plaza con El Sol.

Ningún escenario les ha quedado grande. En junio cumplen cinco años y ya van por el más grande de la ciudad: el estadio el Campín. Celebrarán por todo lo alto con un concierto de conciertos salsero donde podrán en la misma tarima a Guayacán y a Niche, junto a Tito Nieves, Óscar de León, Víctor Manuelle, Jerry Rivera, Charlie Aponte, La india, Rey Ruiz, Yan Collazo y una sorpresa que no han querido revelar aún. Muy seguramente será un lleno total cantando el cumpleaños y festejando que una emisora tan joven haya hecho una revolución en los gustos musicales de los bogotanos que tenían el género salsero entre los anaqueles del olvido.