- El millonario negocio de casarse en Colombia: de la nostalgia al lujo internacional

Hubo un tiempo en que casarse en Colombia era un asunto de parroquia, arroz con pollo y la familia del barrio. Pero ese país quedó atrás. Hoy, el "Sí, acepto" se ha convertido en una de las minas de oro más rentables de la economía nacional. No es solo amor; es una industria que mueve entre US$20.000 y US$100.000 por evento , y que ha encontrado en los paisajes de Antioquia, el Eje Cafetero y el Caribe el escenario perfecto para que extranjeros vengan a gastar sus dólares.

En el centro de esta revolución está Feel Tourism Experiences, una compañía que hace nueve años nació con una idea simple pero potente: cambiarle la cara a Medellín ante el mundo. Hoy, bajo la dirección de Juanita Mesa , no solo cambian imágenes, sino que gestionan la logística de un ejército de invitados que llegan al país buscando mucho más que una fiesta: buscan una experiencia de lujo que el mercado local no sabía cómo ofrecer.

El vacío que se llenó con logística de alto nivel

Mientras las wedding planners se queman las pestañas eligiendo el color de las hortensias y el diseño del pastel, Feel Tourism se encarga de lo que realmente hace que una boda destino sea un éxito o un desastre: la gente. Operando como un Destination Management Company (DMC) , esta empresa se encarga del alojamiento, el transporte y el entretenimiento de miles de invitados que, en promedio, se quedan en Colombia entre cuatro y seis días.

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Es un modelo de "zapatero a tus zapatos". Mientras la novia se estresa por el vestido, el equipo de Mesa moviliza a más de 45.000 visitantes internacionales que han pasado por sus manos en las más de 400 bodas que han gestionado hasta la fecha. El resultado es una maquinaria aceitada que ha sido reconocida por dos años consecutivos en el TripAdvisor Travelers' Choice, ubicándolos en el top 10% de las mejores experiencias turísticas del planeta.

Una cadena que activa hasta 200 empleos por noche

Lo que pocos ven detrás del brindis es la dinamización económica que genera este segmento de "alto valor". Una sola boda destino puede activar hasta 200 empleos temporales. Desde el conductor que recoge a los invitados en el aeropuerto hasta el guía que los lleva a conocer una finca cafetera, pasando por cocineros, decoradores y comunidades locales.

Múltiples hotles también han encontrado en las bodas la forma de generar ingresos, como el Hotel Las Islas. Foto: Hotel Las Islas

La red de Feel Tourism ya cuenta con más de 80 proveedores y ha impactado directamente el bolsillo de más de 350 personas en la cadena de valor. Es una lluvia de dólares que no se queda solo en Cartagena —el destino histórico por excelencia — sino que ahora irriga las montañas de Antioquia y el Eje Cafetero , donde el 40% de las bodas ya son de parejas extranjeras o binacionales, principalmente de Estados Unidos, España y México.

El futuro: ¿Hacia dónde va el romance?

Tras el parón de la pandemia, el crecimiento ha sido, literalmente, exponencial. La empresa proyecta cerrar este 2026 con un aumento del 30% en ventas y ya apunta a un 40% para el 2027.

Colombia dejó de ser el destino "barato" para convertirse en el destino "competitivo" y profesional. Con una infraestructura que responde a celebraciones de varios días y una oferta de naturaleza y cultura que pocos países pueden igualar, el turismo de romance no es una moda pasajera; es el nuevo motor de la economía turística colombiana que se alimenta de amor, pero se sostiene con una logística impecable.

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