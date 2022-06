El sinsabor en la campaña de Petro: dura recriminación de Roy Barreras a Benedetti

.Publicidad.

La imagen habla por sí sola. La tensión dentro del Pacto Histórico es cada vez más evidente, si bien Gustavo Petro obtuvo el 40% de la votación derrotando a Fico Gutiérrez, el candidato más afin del uribismo, le salió un contrincante de la nada, silencioso y complicado, que se coló en segunda vuelta con el 28% de la votación. Rodolfo Hernández ha sido la gran sorpresa y el Pacto tiene 17 días para recoger dos millones de votos.

No se sabe las razones de la pugna entre Roy Barreras y Armando Benedetti, las cabezas de la campaña de Petro, en los pasillos del Congreso se encontraron antes de que iniciará la sesión número 31, pero no hubo celebración a pesar de que Benedetti no se presentó en el Hotel Tequendama en donde Petro dio su discurso. Al contrario, Roy Barreras no logró disimular su inconformidad con Benedetti y casi lo encuella contra la pared sin saber que lo estaban fotografiando. Posteriormente, intentó amenizar haciendo un meme con la imagen en su cuenta de Twitter.

