El show de Trump en Gaza esconde su guerra comercial con China

Por: Leandro Felipe Solarte Nates |

octubre 16, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

A dos años de la masacre y secuestro de israelíes por parte del grupo extremista Hamas y la desmedida respuesta del gobierno de Netanyahu, acusado de genocida, con el inestable acuerdo de cese al fuego logrado en Gaza por el presidente Trump y el anuncio de la aplicación de 20 puntos tendientes a recuperar la destruida franja y mejorar las condiciones de vida de los sobrevivientes, el mandatario norteamericano ganó puntos, -no suficientes para el ansiado Nobel de la Paz de este año-.

Pero sí en su política de asegurar el predominio de los Estados Unidos en el Medio Oriente y así mermar la influencia que con la “ruta de la seda”, obtuvo la ascendente China. País que en las últimas décadas viene promoviendo la construcción de un mundo multipolar con la participación inicial de potencias regionales emergentes: Brasil, Rusia, India, China, Suráfrica, (BRICS) como alternativa a la actual supremacía de los Estados Unidos, después que, con el desmoronamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, el 26 de diciembre de 1991, quedó como potencia hegemónica.

No hay que olvidar que Israel históricamente ha sido la punta de lanza de los norteamericanos en el conflictivo Medio Oriente y tanto el gobierno demócrata de Biden como en el republicano de Trump, no les mezquinaron el suministro de ultramodernas armas ofensivas y defensivas, -que de paso aprovecharon para ensayar en el terreno-, como los proyectiles con que demolieron gran parte de los edificios de Gaza y el “cinturón de hierro” defensivo, que inutilizó en el aire la mayoría de misiles lanzados por Hamas y los iranies, después que los aviones B2 norteamericanos bombardearon las embrionarias centrales nucleares construidas por el gobierno de los musulmanes chiitas.

La carambola de éxitos logrados en la región por Israel y los Estados Unidos, tras del secuestro y la masacre cometida por Hamas el 7 de octubre de 2023, se complementó con certeros golpes a los huties yemenitas armados por Irán, y con la caída de la dictadura implantada durante 50 años en Siria por la familia Ásad, respaldada por Putin, que, con los rusos enfrascados en la guerra con Ucrania, no hicieron nada por defenderlos.

La arrolladora superioridad militar demostrada por Israel y sus aliados norteamericanos, propició que los gobiernos de Egipto, Turquía y de los pequeños y ricos reinos y emiratos petroleros se unieran a los gobernantes de Francia, España y otros países europeos y apoyaran la propuesta de paz presentada por el gobierno de Trump, después que Netanyahu cometió el error de bombardear a los representantes de Hamas en Catar, donde adelantaban negociaciones para liberar a los rehenes y detener el genocidio en Gaza.

Este error de Netanyahu propició que el presidente Trump, a quien la familia real catarí, además de jugosos negocios inmobiliarios y financieros, le ofreció regalar un ultramoderno y seguro Boeing 747-8, avaluado en 400 millones de dólares, más el creciente aislamiento mundial al gobierno de Israel, presionara avances en los acuerdos logrados con la participación activa del secretario de Estado, Marco Rubio.

Aprovechando además para venderles armas y aviones de combate a los ricos países petroleros, acompañado en la diplomacia por Jared Kushner, esposo de Ivanka Trump, quien de paso estableció contactos para extender sus negocios privados con israelíes y petroleros de Arabia Saudita, Catar y Emiratos Árabes, para participar en la reconstrucción de Gaza y otros rentables proyectos inmobiliarios y financieros que favorecen a su empresa y a las de la familia del presidente, quien no encuentra remilgos e inhabilidades para mezclar la política de Estado con sus negocios privados.

La agresiva política de Trump al abolir en su país el equilibrio entre los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial; perseguir a las universidades y medios de comunicación independientes; asociar a los extremistas cristianos fanáticos con el Estado confesional que en los colegios prohíbe la lectura de novelas como Cien años de soledad; militarizar las principales ciudades y estados gobernados por demócratas y decretar la persecución a los inmigrantes latinos como supuestos causantes de todos los males del país, incluido el tráfico de drogas, se combinó con la ofensiva por sacudir, con sus caprichosas y variables tasas de aranceles, el orden económico, el comercio mundial y dinamitar los Tratados de Libre Comercio, buscando frenar las exportaciones chinas y que los productos de los demás países paguen más impuestos por ingresar al mercado norteamericano y que grandes multinacionales repatrien sus fábricas y sedes que por décadas trasladaron a China, Asia y México.

Esta ofensiva política de “hacer Grande a América de nuevo”, se complementa con el éxito hasta ahora logrado con la liberación de los 20 rehenes israelíes, los 1968 presos palestinos y el compromiso de los gobernantes de países del Medio Oriente que se reunieron con Trump en Egipto, para construir convivencia pacífica en la región y reconstruir Gaza, sin mencionar el sueño inicial de Trump de convertirla en un balneario de lujo para superricos cimentado sobre la sangre y huesos de las víctimas de los bombardeos indiscriminados.

También se refuerza con la resurrección de la doctrina Monroe, “América para los americanos” (del norte), que desde 1850 les permitió expandirse tras anexarse más de la mitad de territorio de México (California, Arizona, Nuevo México, Utah, Colorado, Nevada y parte de Oklahoma, Kansas y Wyoming), más tarde integrar a Puerto Rico como “estado asociado” y empezando el siglo XX, asegurar el canal de Panamá, después que con apoyo norteamericano se separó de Colombia.

La versión trumpista de la doctrina Monroe, inició con la “retoma” de la administración del canal y de los puertos en Panamá y Colón, que eran administrados por compañías chinas; el creciente asedio militar al régimen de Maduro con el bombardeo indiscriminado de toda lancha y sus tripulantes que naveguen cerca a Venezuela, país con gran influencia económica y militar de rusos, chinos e iraníes, y en el plano económico, concediendo favores a sus aliados incondicionales a los Estados Unidos, como el presidente Milei en Argentina, al que rápidamente le concedieron un préstamo de 20.000 millones de dólares, del Fondo Monetario Internacional, FMI, para apuntalarlo antes de las prontas elecciones nacionales para el Congreso, a las que llega debilitado, después de perder en Buenos Aires. Estos favores a cambio de que Milei desestime negocios y posibles inversiones con los chinos.

Además de las ayudas financieras del FMI con el lobby de Trump, la empresa Open AI, anunció la construcción en la Patagonia, de una poderosa central de datos, Stargate Argentina, con inversión inicial de USD 20.000 millones para impulsar la economía digital en el país.

Mientras tanto, las Naciones Unidas sigue siendo escenario de rimbombantes discursos cada año, pero castrada por el derecho a veto que ejercen sobre sus decisiones más importantes cinco potencias nucleares: Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra y Francia.

Por su parte, los chinos sin intervenir con sus ejércitos en conflictos externos, siguen concentrados en modernizar su industria de alta tecnología y militar, la infraestructura vial y de trenes bala y adelantar la transición energética en sus vehículos, permaneciendo a la expectativa tras sus acercamientos económicos y militares con los gobiernos de Rusia y Corea del Norte y después de anunciar la suspensión de la exportación de “tierras raras” esenciales para el desarrollo de nuevas tecnologías, lo que en represalia ocasionó el anuncio de Trump de subir escandalosamente los aranceles a los productos fabricados por el gigante asiático.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.