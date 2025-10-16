¿A las élites y a los dirigentes políticos, les interesa el bienestar del pueblo o la sociedad civil?

Por: Fernando Ruiz R |

octubre 16, 2025

Desde un momento de la historia de la humanidad, un grupo pequeño de la sociedad ha gobernado al grupo mayoritario, que es el pueblo. En la era moderna básicamente esto no ha cambiado, aun con la adopción de la democracia como forma de gobierno, en las naciones occidentales y algunas de oriente. Para poder responder la pregunta del título de este comentario, tenemos que valernos de algunos ejemplos, de los cuales hay muchísimos, pero escogeremos algunos de los más relevantes. La Primera y Segunda Guerras Mundiales produjo millones de muertos, pero la mayoría fueron personas del pueblo y muy pocas de las élites o de los dirigentes políticos.

En casi por no decir, en todas las guerras, el pueblo es el que pone los muertos, no las élites ni los dirigentes políticos. En la guerra de agresión de Rusia a Ucrania, han muerto miles de personas inocentes y soldados de ambos bandos; los civiles son en su mayoría del pueblo, así como los ejércitos de ambas naciones, son conformados por gentes del pueblo. A Putin y a las élites Rusas no les importa masacrar a los civiles Ucranianos, con tal de conseguir sus intereses geopolíticos. En la guerra de Gaza, el grupo Hamas penetró en el territorio de Israel, causando más de mil muertos y tomando dos centenares de rehenes, todas personas inocentes y del pueblo de Israel.

A Hamas no le importó las represalias terribles que iban a provocar por parte de Israel y que estamos viendo con más de sesenta mil muertos Gazatíes inocentes, en su mayoría, niños, mujeres y ancianos, en una reacción desproporcionada por parte de Netanyahu y su gobierno y que ha sido condenada por la gran mayoría de las naciones del mundo. A Netanyahu y a las élites Israelíes no les importa arrasar con el pueblo Palestino de Gaza y tampoco les importa la suerte de los rehenes, con tal de poder eliminar a los miembros de Hamas.

A nivel de Colombia nuestra “eterna violencia” ha causado miles de muertos, discapacitados y desplazados, por supuesto en su mayoría campesinos y gentes del pueblo de ambos bandos, guerrilla (ahora convertida en grupos criminales), fuerzas militares y policía.

En resumen y para responder a la pregunta. Ni las élites ni los dirigentes políticos de cualquier ideología y de la mayoría de los países (claro que hay excepciones, como la de los países Nórdicos), se preocupan por el bienestar del pueblo, que siempre es la mayoría en un país; su preocupación principal es favorecer sus intereses sean de tipo económico o político. Pueden sacrificar miles de personas del pueblo por mantener sus privilegios o que prevalezcan sus ideas políticas de cualquier ideología. El pueblo, que desafortunadamente en Colombia y en América Latina, sufre un gran atraso y falta de conocimientos, porque así le conviene más a las élites y dirigentes políticos para poder manipularlo y controlarlo, solo les interesa en las elecciones para lograr ser elegidos y seguir detentando el poder o alcanzarlo.

Esta situación es muy difícil de revertir, pues las élites, que son el sector minoritario de un país, están bien instruidas y tienen mucho poder económico y político. Los dirigentes de la izquierda, por su parte, también tienen sus propios intereses, que no son necesariamente los del pueblo, como lo proclaman siempre, ese discurso del cambio lo usan para convencer al pueblo y llegar al poder, pero sin que tengan una voluntad real de hacer los cambios de fondo.

Lo ideal en Colombia sería que accediera al poder (ejecutivo y legislativo) un partido o movimiento de centro, pues la derecha y la izquierda están enfrascados en una lucha por el poder, sin importarles mucho el pueblo y llevando al país a una situación aún peor que la actual, que puede desembocar en una dictadura de derecha o izquierda radical.

