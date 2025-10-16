Este es el pueblo de Antioquia donde hacen una de las carreras más emblemáticas del país

La Media Maratón de La Ceja revive el espíritu de Filípides: correr como acto de fe, resistencia y amor por la vida. La victoria está en el alma, no en el tiempo

Por: José Eliécer Palomino Rojas |

octubre 16, 2025

Desde la antigua Grecia hasta las modernas calles de nuestras ciudades, la maratón ha sido símbolo de resistencia y espíritu humano. Su origen se remonta al mensajero Filípides, quien, según la leyenda, corrió desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria griega. Agotado, entregó su mensaje y cayó sin vida, dejando en la historia un testimonio eterno de entrega total por un propósito.

Con el paso del tiempo, esa hazaña se transformó en inspiración deportiva y humana. La maratón moderna, instaurada en los Juegos Olímpicos de 1896, se convirtió en una celebración de la fuerza, la disciplina y el valor que habita en cada ser humano. Desde entonces, correr no solo es una competencia: es una manera de medir el alma.

Hoy, en lugares como La Ceja del Tambo, municipio de las bicicletas y de las flores, ubicado al oriente de Antioquia, Colombia, con calles adoquinadas y carreras pavimentadas, la esencia de esa historia revive en cada paso, en cada respiración. Los corredores, sin importar edad o condición, llevan consigo la misma determinación de Filípides: la de cumplir una meta que nace del corazón. La Media Maratón de La Ceja, en su versión XVI, que inició en el año 2009, hoy en el 2025 continúa vigente, con sus recorridos de 11.5 y 6 kilómetros, es eco contemporáneo de aquel espíritu milenario.

Bajo la lluvia y entre aplausos, los cuerpos se transformaron en poesía en movimiento. Cada gota fue símbolo de purificación; cada paso, un acto de fe. Es la vida misma en marcha, recordándonos que el camino no siempre es fácil, pero siempre vale la pena recorrerlo, con valentía, tenacidad y mucho esfuerzo.

En las maratones no solo se mide el tiempo, sino la voluntad. Correr es reconocerse humano, vulnerable y, al mismo tiempo, invencible. Es sentir que el alma también tiene músculos y que el corazón late con más fuerza cuando se corre con propósito, de mirar al horizonte, y de llegar a la meta propuesta.

Felicitaciones a cada participante que hizo parte de esta Media Maratón de La Ceja 2025. Desde los más jóvenes hasta los mayores, pasando por estudiantes, expersoneros estudiantiles como Juan Sebastián, empleados del municipio, como la entusiasta Cecilia Martínez y hasta quienes compartieron la ruta con sus fieles mascotas, todos demostraron que el espíritu no tiene edad ni límites. La Ceja corrió unida, y en cada paso dejó huella de alegría, disciplina y amor por la vida.

Calles y carreras mojadas por la lluvia, cuerpos y corazones latiendo al mismo tiempo, como los sonidos de los movimientos de relojes de péndulo al mismo ritmo, con pasos firmes y decididos, son testigos mudos que, La Ceja corrió y nos recordó que la verdadera victoria, se lleva en la mente, alma y corazón.

