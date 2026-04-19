- El sentido de la vida

Nadín Ospina y Pedro Ruiz, grandes de su generación, presentan en el Museo del Minuto de Dios “Kalopsia, belleza contra el olvido, en el tema de los desaparecidos

Nadin Ospina, Cordero, Museo de Arte Contemporáneo en el Minuto de Dios

En el Museo de Arte Contemporáneo en el Minuto de Dios se presentan artistas como Nadín Ospina y Pedro Ruiz importantes artistas de su generación en una exposición titulada Kalopsia, belleza contra el olvido. Se encuentra justo en el marco del fin de semana ARTBO y continuará durante un mes más. La palabra Kalopsia que junta a dos destacados artistas Pedro Ruiz y Nadin Ospina en el tema de los desaparecidos.

Nadín dejó seres típicos que pertenecen al neo Pop del mundo del juguete y se dedicó a copiar el cuadro de Francisco Zurbarán el Angnus Dei ( El cordero de Dios) condenado al sacrificio. En la década de 1630 pintó 7 corderos. Símbolo de sacrificio, de agresión que llevaron a Nadin Ospina a reflexionar sobre las víctimas inocentes del mundo actual. Es una imagen que lleva una carga dramática con incitación al odio que se inscribe en libros sagrados como la Biblia, el Torá y el Talmud. Y ahora, es muy útil por la orden de considerar que la guerra contra Irán por orden del presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien lo ha considerado “el plan de dios” ungido por Jesús para eliminar a un pueblo entero.

Tal cual, como la víctima inocente, el cordero es expiatorio, El chivo expiatorio, otro icono que más allá de un símbolo de esta guerra actual. Esta imagen representa las todas las víctimas de este conflicto que nos lleva a la crueldad, la agresividad atrevida. Es una incitación al odio como por ejemplo este pasaje que dice: Ve, pues Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él; mata a hombres, mujeres y niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Samuel 15 3

El cordero es el detonante de la violencia y como siempre se una hecho la instrumentalización de la religión para justificar la violencia en esta guerra absurda que está dando el ejército al comando de Trump.

En el libro Chivos expiatorios de Rene Ginard (Anagrama) expone una serie de reflexiones sobre la maldad, la irracionalidad, la perversidad del uso de la violencia sobre comunidades signadas por ser acusadas de crímenes y que es por considerada incómoda e inconveniente por factores políticos, económicos o culturales. La víctima es el chivo expiatorio. Todo el mundo conoce esta expresión y se trata de encubrir la verdad.

Pedro Ruiz en el segundo piso del museo se dedica a los desaparecidos en México y en Colombia. A Pedro Ruíz lo conmovió una frase que le dijeron: Si la persona con quien estás en una discoteca se pierde, está desaparecido. Otros chivos expiatorios son que se disfrazan y usan como guerrilleros en combate para que los militares para logran un fin de semana libre.

Pedro Ruiz, Aves auxiliares

Recolectando información en los periódicos sobre las mujeres perdidas en México, son sus retratos que recorta en forma de mariposas -que ha sido un símbolo constante en las obras de Pedro Ruíz- y las pega con un alfiler en la mitad. Mujeres desconocidas y desaparecidas que, el artista les inventa nombre y tienen un dibujo ilustrativo.

Del techo, cuelgan unas lágrimas gigantes llorando por los bosques y los ríos del país. La basura de los hombres es desperdicio. El glifosato que es veneno. La minería ilegal pudre el agua

Después los cuadros en blanco y negro de los aviones que fumigan glifosato sobre las plantaciones y los campesinos mientras los pilotos norteamericanos cantan sin escrúpulos “Love is in the air”. Y al lado hay una obra genial que ilustra el uso de la heroína con las jeringas que, por su forma redonda, tiene el nombre de Custodia.

Pedro Ruiz, Las madres de Soacha

El homenaje a las madres de Soacha. Familias enteras han perdido a sus hijos en los falsos positivos. Son esculturas en madera puestas en unos pedestales del dolor. Todo es denuncia a la vida en Colombia. Toda una denuncia a la realidad sin justicia que vivimos en nuestros días. Y, el abuso de poder.

Por otro lado, se encuentra la exposición de un grafitero Oscar Gonzales en el tercer piso pero no la vi.

Kalopsia en el diccionario de la lengua española dice: Del griego kenos, vacío y opsis opseos, visión, mirada, apariencia sensación del vacío.

De la misma autora: La otra verdad de los objetos inútiles

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