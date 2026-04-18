VIDEO. El tópico del Profe. Hay momentos en la historia en que una elección deja de ser una simple competencia entre candidatos y se convierte en una batalla por la conciencia pública. Este parece ser uno de ellos. Mientras el país intenta abrirse paso entre viejas desigualdades, frustraciones acumuladas y demandas de cambio, ciertos medios de comunicación han optado por algo más que informar: han decidido intervenir en lo electoral. Lo hacen definiendo qué escándalo merece portada, qué voz se amplifica, qué miedo se repite y qué silencio se administra. No es periodismo inocente; es disputa por el poder narrativo.



En esta videocolumna vamos a examinar cómo opera esa alianza entre agenda mediática y campaña electoral de la extrema derecha: una estrategia que convierte la angustia social en capital político y el resentimiento en programa de gobierno. Porque cuando el debate público se reemplaza por consignas, cuando la complejidad se reduce a enemigos imaginarios y cuando la mentira circula con más fuerza que los hechos, no solo se distorsiona una campaña. Se erosiona la democracia misma.



Ante esto solo nos queda enfocarnos en lo bueno que somos y en lo que podemos hacer. Solo en la medida en que seamos una ciudadanía libre y empoderada, lograremos hacer de Colombia una verdadera República Democrática.

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