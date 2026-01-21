El secreto del desarrollo de China

Entre los factores del extraordinario salto como modelo de desarrollo se omite que el secreto sería el control, manejo, o como quiera llamarse, de la información

La geopolítica se concentra hoy en dos temas: Trump y el fenómeno del crecimiento Chino.

Trump parece una fuerza telúrica de la naturaleza: no hay ‘líneas rojas’ para él y en todo se mete al mismo tiempo: Gaza, Ucrania, Irán, Venezuela, Migración, Aranceles, guerra federal contra los Estados mismos, Groenlandia, Milei, Bolzonaro, etc.

En el fondo esto parece ser su interpretación del ‘destino manifiesto’.

Ver: No es algo tan simple como la Doctrina Monroe ‘trumpetizada’

Todo motivado o desde la perspectiva de la confrontación con China (Con Rusia parece que hay afinidad por la similitud de la personalidad con Putin más que la tendencia a seguir viéndola como el comunismo y la guerra fría.).

Como con excelente título y análisis se puede ver en “China: una herejía que funciona”, (en exjesuitasentertulia.blog), el modelo Chino es en efecto herejia política contra la relligion ‘Democracia’, y herejía económica contra la teoría capitalista de ‘la ambición individual se convierte en beneficio colectivo’ y ‘la iniciativa privada es irremplazable’.

En ese análisis sobre China destacan tres características :

El autoritarismo de Partido (que permite o crea la unidad nacional). Todas las estructuras del Estado -ejecutivo, legislativo , judicial- son controladas por el Partido.

La potentizacion de la fuerza laboral (la teoría maoísta de movilización de masas). La población acepta disciplina, reducción de libertades y esfuerzo a cambio de crecimiento, estabilidad y bienestar. Los conceptos de ahorro, de Mercado, de propiedad privada, se aceptaron cuando se liberó el derecho sobre los excedentes agricolas. Al mismo tiempo el 996 (trabajó de 9 am a 9pm seis días a la semana) multiplicó transitoriamente el régimen laboral.

La planificación a largo plazo (V.gr. Hace diez años con ‘Made in China’ el gobierno se fijo la meta de ser líder en innovación. Hace 20 años fijaron como objetivo el desarrollo de las tierras raras ). La captura de la Plusvalía de la urbanización la manejaba el Estado (en vez de impuestos), pero su recaudo a través del ahorro en la banca estatal logró que el 80 % de la población son propietarios de vivienda

Sin embargo al buscar los factores que han permitido ese extraordinario salto como modelo de desarrollo se omite que el secreto podría ser el control, manejo, o como se quiera llamar, de la información y de los medios de comunicación (en el modelo demoliberal la libertad de prensa es tan columna vertebral como la propiedad privada). Todas las condiciones que configuran la sociedad y el estado Chino (la meritocracia, logros y no popularidad, gobernar se aprende se aprueba por evaluación) no podrían existir si pudieran ser cuestionadas y sujetas a controversias.

Es algo más que el ‘pragmatismo’ que tantas veces se confunde con el cinismo. Es que la legitimidad política la dan los resultados.

Como la Democracia, tiene características de religión civil, pero alrededor de una fe en el progreso, la disciplina y un destino histórico compartido alrededor del ‘bien comun’.

Lo cierto es que el aporte que hace el individualismo es benéfico cuando se vuelve concertación, pero es destructivo, incluso catastrófico, cuando se convierte en enfrentamiento. Y lo que también es cierto es que el hacia dónde se orienta esa relación entre los diferentes egoísmos individuales depende de la información que cada uno recibe.

Aunque se puede ver como un caso extremo, un excelente análisis de José Carlos García en El Tiempo para el caso colombiano -pero extensible a lo que ha sido el desarrollo de la humanidad- , muestra cómo el manejo de la información ha convertido “ el debate público en una competencia de indignación donde la verdad es secundaria frente a la viralidad” (“una guerra de tribus digitales”) por medio de algoritmos.

Pero es en la selección de información o sea en la creación de noticias que se “disparan emociones fuertes como el miedo, el odio o la vulneración de la dignidad humana”; la mención de que “a algunos les sirve ese caos y se encargan de incentivarlo” se entiende que es obvio que es a quienes lo manejan y se benefician de él -ya sea en términos económicos, como Musk etc, o, en términos de poder, como los mismos medios de comunicación y los políticos que pertenecen a su ‘rosca’-.

