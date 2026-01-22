Cada vez se parece más a Hitler

El mundo, en vez de rebotarse, cada vez le teme más y más al poder atrabiliario, amenazante y humillante del emperador gringo, el Hitler del 2026

El paralelismo en la forma de actuar de Trump y de volcar el orden mundial tiene un extraño parecido con la manera como Hitler fue tomando poder y territorios. Por supuesto los nazis no son igual a MAGA ,la agrupación política que apoya al presidente gringo, pero bien puede uno imaginarse que respaldos y actuaciones parecidas realizaban las camisas pardas en Alemania. Hitler invadió los Sudetes con la venia de Inglaterra y Francia, que nunca le avisaron a Checoeslovaquia, territorio al cual pertenecían. Algo igual, pero avisando para asustar, hace Trump con Groenlandia contando con la venia de Rusia y quizás hasta de China.

Hitler utilizó al boboide de Chamberlain, el primer ministro inglés, para ceremoniar un ridículo pacto de paz que un año después fue pisoteado. Algo parecido ha hecho Trump con la también boboide de Maria Corina queriendo hacer un pacto de no agresión con ella recibiéndole la medalla del Premio Nobel que la había catapultado como figura mundial, pero que Trump no le perdonó ni a Noruega ni a ella que no se lo otorgaran a él.

Trump no le perdonó ni a Noruega ni a ella que no le otorgaran el Premio Nobel

Hitler tenía a las SS para detectar, arrestar y confinar en campos de concentración a los judíos como enemigos del estado. Trump tiene a ICE buscando inmigrantes latinos para detenerlos en campos de concentración y después deportarlos. Hitler pintaba mapas del crecimiento de Alemania invadiendo Francia y anexándosela como hace ahora Trump fantochando con un mapa de Estados Unidos donde Canadá y Venezuela están ya incluidas como territorio gringo. Y como si fuera poco todo este mundo de novelísticas coincidencias, la historia nos recuerda que Stalin y Hitler firmaron un pacto de no agresión, pero un año después Hitler invadió Rusia. Tal vez con Putin anda siguiendo el mismo camino y el mundo en vez de rebotarse cada vez le teme más y más al poder atrabiliario, amenazante y humillante del emperador gringo, el Hitler del 2026

