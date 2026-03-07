El domingo será uribismo contra petrismo, se despeja la pista de la elección presidencial entre Cepeda y De la Espriella salvo que Paloma tenga una votación muy alta

VIDEO. Puntos de vista. Este fin de semana, este domingo, es clave en el rumbo político del país. Son las elecciones para parlamento y las elecciones para las consultas. Allí se va abrir el panorama para la presidencial. Los partidos tradicionales están estancados hace años, parejos ambos, conservadores y liberales. Yo no creo que vaya a haber sorpresas, que vaya a haber una gran votación liberal y una gran votación conservadora. Esos son votos cautivos.

Respecto al aspecto principal que puede tener la elección es la confrontación entre arribismo y petrismo. El uribismo con su movimiento, con su candidata Paloma, que va en la consulta y con su lista de senadores. Uribe se colocó de señuelo el número 25 para atraer votación, pero no creo que lleguen hasta allá, sí puede ser la primera o segunda votación, porque al que veo creciendo es al Pacto Histórico. Yo creo que el Pacto Histórico va a tener más senadores esta vez que los que tuvo en la elección pasada cuando Petro ha sido presidente y eso puede cambiar un poco el panorama político y también despeja la pista para ver cómo va a ser la elección presidencial.

Ya se ha aclarado mucho de que son básicamente dos, Cepeda y el señor Espriella, salvo que Paloma Valencia tenga una votación muy alta, pero se necesita que sea muy alta para que cambie el panorama. Si la votación no es alta, no lo cambian. Es mi opinión sobre cómo veo el rumbo político del país, que me sigue siendo muy preocupante y lo he estado advirtiendo durante más de un año.

