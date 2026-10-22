- Así es la nueva camioneta de BYD que combina gasolina y electricidad para andar hasta 1.015 kms con una sola carga

La marca china trae una SUV de cinco puestos, 349 caballos de fuerza y hasta 115 km de recorrido eléctrico por menos de 225 millones de pesos

Una camioneta capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 5,3 segundos y recorrer, según la cifra homologada bajo el ciclo NEDC, hasta 1.015 kilómetros con su sistema híbrido es la apuesta con la que BYD busca hacerse espacio en el segmento de las SUV de alto desempeño en Colombia.

La Ti7 combina propulsión eléctrica y gasolina, una fórmula con la que la marca pretende ofrecer potencia y autonomía sin depender exclusivamente de estaciones de carga.

La marca anunció para Colombia un precio de $224.990.000 en la versión GS, con disponibilidad sujeta a inventario. Su propuesta reúne tracción integral inteligente, suspensión electrónica y un sistema híbrido enchufable que busca responder tanto a recorridos urbanos como a trayectos largos

La híbrida enchufable de BYD con 349 caballos de potencia

El sistema DM-p es el centro de la propuesta mecánica. La Ti7 incorpora un motor de gasolina 1.5 litros turbo de 148 HP (caballos de fuerza) y dos motores eléctricos. El motor delantero entrega hasta 215 HP y el trasero alcanza 268 HP. La potencia combinada anunciada es de 349 HP, gestionada electrónicamente para distribuir la energía según las condiciones de manejo.

La autonomía también es uno de sus principales argumentos comerciales. BYD anuncia hasta 115 kilómetros en modo completamente eléctrico y hasta 1.015 km de autonomía combinada NEDC*, cifras calculadas bajo el ciclo NEDC. El alcance real puede variar según el tráfico, el terreno, la velocidad, la carga y el uso de la climatización.

A diferencia de una camioneta cien por ciento eléctrica, la Ti7 conserva un motor de combustión que complementa el sistema eléctrico. La combinación busca reducir la dependencia de la infraestructura de carga durante viajes largos, aunque aprovechar la conducción eléctrica requiere recargar la batería.

Tracción integral y suspensión para distintos terrenos

La Ti7 incorpora tracción inteligente AWD, que distribuye la potencia entre los ejes delantero y trasero de acuerdo con las necesidades de adherencia. A esto suma el sistema de amortiguación DiSus-C, encargado de ajustar electrónicamente la respuesta de la suspensión para favorecer la estabilidad y el confort.

El conductor puede seleccionar modos de manejo como nieve, normal, Eco, deportivo, confort, arrastre, lodo, arena y montaña. También cuenta con una función de giro tipo tanque, diseñada para facilitar determinadas maniobras en espacios reducidos.

Estas tecnologías amplían sus posibilidades de uso, aunque no sustituyen la evaluación de las condiciones del terreno ni convierten por sí solas a la camioneta en un vehículo apto para cualquier obstáculo.

Espacio, conectividad y seguridad de la BYD Ti7

Con 5,016 metros de largo, casi dos metros de ancho y capacidad para cinco ocupantes, la BYD Ti7 apuesta por una carrocería amplia. El baúl ofrece 890 litros con la segunda fila en uso y puede alcanzar 1.813 litros cuando se pliegan los asientos traseros.

La cabina incluye una pantalla central de 15,6 pulgadas, tablero digital de 10,25 pulgadas, Head-Up Display, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, Google integrado y sistema de sonido de 14 parlantes. Las sillas delanteras ofrecen ajustes eléctricos, calefacción, ventilación y masaje, mientras que el sistema de climatización incorpora purificación de aire.

En seguridad, el equipamiento anunciado incluye siete airbags y asistencias como frenado automático de emergencia, control crucero adaptativo, detección de punto ciego, alertas de tráfico cruzado y cámara panorámica de 360 grados. También incorpora la función V2L, que permite alimentar dispositivos externos compatibles con una salida de 110 voltios y hasta 15 amperios.

Así, la llegada de la BYD Ti7 amplía la oferta de vehículos electrificados del gigante chino en el país con una camioneta que combina autonomía extendida, tracción integral y equipamiento de alta gama. Si desea adquirir este nuevo modelo, puede hacerlo en bydauto.com.co/preventa/byd-ti7, o si desea conocer más de esta nueva camioneta o de otros vehículos de BYD, siga a @bydautocolombia en Instagram.

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