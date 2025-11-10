- El mega retrato de la embajadora de Colombia en Alemania que pagó el Estado y adorna la entrada embajada en Berlín

La imagen de Yadir Salazar fue parte de una exposición que costó más de $380 millones hizo parte del programa Colombia Nos Une que lideró la canciller Villavicencio

Con bombos y platillos la embajadora de Colombia en Alemania Yadir Salazar celebró el día de la independencia del año pasado con la exposición itinerante El oro de Colombia es su gente y un concierto de la banda Dr. Krápula, asidua invitada a los eventos del gobierno Petro desde cuando fue alcalde de Bogotá y que ahora organiza RTVC en cabeza de Holman Morris.

La exposición estuvo abierta para el público entre el 6 y el 21 de julio del 2024 en un espacio reconocido en Berlín: Panorama 360 de Yadegar Asisi, el mismo artista que realizó varios cuadros además de otros residentes en Alemania que fueron convocados para que pintaran retratos en lienzos dorados de gran formato 1.80 X 1.40 cms. Además del concierto de Krápula que fue el 5 de julio los connacionales pudieron disfrutar de una muestra gastronómica preparada por los chefs del Macondo Café bar de Berlín.



Entre los cuadros que pintó el artista Asisi está un retrato de la embajadora Yadir Salazar Mejía que además forma parte del catálogo en donde aparece titulado Yadir y está acompañado de un elogioso texto del artista sobre la embajadora en el que explica la motivación para haberla pintado para que formara parte de la muestra itinerante El oro de Colombia es su gente. Esta se descolgó del recinto público el 21 de julio pero el retrato de Yadir Salazar paso a sala de su despacho donde está exhibido en las oficinas de la Representación de Colombia en Alemania.

El enorme cuadro de 1.80mt de alto de la embajadora de Alemania adorna la entrada de su oficina en Berlín.

El oro de Colombia es su gente fue financiada por el Ministerio de relaciones exteriores como parte del programa Colombia nos une coordinado por la actual canciller Rosa Villavicencio y que cuenta con un generoso presupuesto, recursos públicos que son gastados con bastante discrecionalidad. Yadir Salazar fue la ordenadora del gasto y quien se ocupó de contratar a quienes participaron en el evento cuyo rubro para Alemania fue de 87.000 euros, un poco más de 380 millones de pesos colombianos. Salazar fue nombrada en el cargo por el excanciller Álvaro Leyva por recomendación de su copartidaria de origen conservador Martha Lucía Ramírez, en cuanto ella, una conocida de vieja data, había sido su jefe de gabinete durante su tiempo como Ministra de relaciones exteriores en el gobierno de Iván Duque.

La Embajadora de Colombia en Alemania había invitado previamente al artista Yadegar Asisi a visitar Colombia quien según el comunicado de la embajada quedó fuertemente impresionado por el país y los encuentros con las diferentes comunidades y culturas que lo habitan, acunó la idea de pintar los lienzos dorados con los rostros de Colombia, bajo el lema "El oro de Colombia es su gente".

Los retratos que componen la muestra intentan documentar la historia de Colombia y los orígenes/la patria de sus habitantes: desde los pueblos indígenas originarios pasando por la historia colonial hasta la diversidad étnica actual y el desarrollo en el país y su diáspora en el extranjero Teniendo en cuenta ese concepto no se entiende muy bien porque terminó un retrato Yadir Salazar, una funcionaria pública de alto rango, haciendo parte de la exposición y menos aún expuesta en la recepción de su despacho de embajadora en Berlín.

