El restaurante 100% mexicano en Bogotá para comer todos los tacos que quiera a $40 mil

La taquería Mercado México en Quinta Camacho estrena su all you can eat con una duración de dos horas. Por un costo adicional también podrá disfrutar de nachos

En Bogotá la comida mexicana ha comenzado a hacerse un lugar en medio de la gastronomía local. Los nachos, tacos, quesadillas, burritos, entre otras preparaciones se han convertido es preparaciones muy populares, es por ello que incluso hay una cuadra en la que se concentran una decena de lugares que los ofrecen en sus menú. En Quinta Camacho, se encuentra un restaurante mexicano que ha ganado renombre gracias a su variedad de platos, sus cocteles y ahora su all you can eat.

La taquería Mercado Mexicano se encuentra muy cerca del Centro Comercial Avenida Chile (Cra. 11 #70a-16) es reconocida por ofrecer platillos con el autentico sabor del país azteca, pues su sueño es mexicano.

En este lugar es posible probar flautas que son tortillas crujientes rellenas; nachos que son totopos acompañados de queso, guacamole, jalapeños, cilantro y cebolla encurtida; tacos los cuales están acompañados de una proteína, cebolla, cilantro y limón, entre otras tentadoras preparaciones. Los precios van desde los $7 mil.

Ahora, los jueves y los viernes sus comensales podrán disfrutar de un 'All you can eat' de tacos por un precio de $39.900. Este esta disponible durante todo el día y tiene una duración de 2 horas, además quienes deseen también disfrutar de nachos lo podrán hacer por un costo de $43.900.

En cuanto a las bebidas, podrá disfrutar de algunos reconocidos cócteles mexicanos como el azulito que es preparado a base de tequila con sabor a mora acompañada de una banderilla de gomitas; la michelada es una cerveza servida en un vaso escarchado con Tajín y acompañada de salsa picante, salsa negra, sal pimienta, jugo de limón y una banderilla de tamarindo. Para quienes prefieren las opciones sin alcohol podrán ordenar agua de horchata, tamarindo o Jamaica. El rango de precios va desde $5.900 hasta $20.900.