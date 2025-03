El restaurante en Chapinero donde puede comerse 10 rollos gigantes de sushi por $39 mil

.Publicidad.

¿Quién no se ha sentido decepcionado en algunos restaurantes de sushi cuando le sirven los bocados y son demasiado pequeños? Aunque es un alimento muy nutritivo por su contenido de pescado, en la mayoría de los casos los rollos no son muy grandes, y con la porción personal de 10 rollos, muchos no quedan llenos. En Bogotá existe un restaurante que sirve rollos gigantes de sushi, y según la mayoría de sus comensales, quedan muy satisfechos.

Aunque el sushi tiene sus orígenes en el sudeste asiático, donde se desarrolló como una técnica de conservación del pescado utilizando arroz fermentado, en Colombia es muy popular. Esta práctica llegó a Japón alrededor del siglo VIII y evolucionó con el tiempo. Un chef llamado Hanaya Yohei popularizó el nigiri sushi, una versión más rápida y fresca que ya no requería fermentación prolongada. Después, el sushi se expandió por el mundo, adaptándose a diferentes culturas y dando origen a variedades como el maki y el uramaki, consolidándose como un símbolo de la gastronomía japonesa.

¿Dónde consigue rollos gigantes de sushi por $39 mil?

Se trata de Bushido Sushi & Japanese Food, un restaurante en Bogotá reconocido por ofrecer rollos de sushi de gran tamaño. Se destaca por su amplia variedad de opciones en el menú, que incluye desde combinaciones especiales hasta rolls premium y platos calientes. Tienen dos puntos en Bogotá: Carrera 26 #71B-30 y Calle 120a #06a-04.

Por su parte, la creadora de contenido ‘alejandraahorra’ visitó una de las sucursales, donde lanzaron una promoción. Todos los martes y jueves podrá comer 10 rollos gigantes por solo $39.000, un costo que ni siquiera los makis normales tienen en otros lugares.

