El restaurante al sur de Bogotá para disfrutar de una elegante cena a un precio bajo

Aunque muchos pensarían que la oferta gastronómica de Bogotá se concentra en lugares como la Zona T, la zona G, Chapinero alto y al norte de la ciudad, lo cierto es que hacia el sur también hay buenas opciones de restaurantes, ideales para celebrar y disfrutar de una elegante cena sin tener que ir muy lejos. En Castilla se encuentra un restaurante llamado Saira, el cual es popular en redes sociales gracias a su ambiente sobrio y menú variado.

Saira se ubica cerca a la Avenida Boyacá y la Avenida Las Américas (Cl. 9 #78-43). Cuenta con un horario de atención de domingo a miércoles desde las 11:30 a.m. a 9:00 p.m. y de jueves a sábado de 11:30 a.m. a 10:30 p.m. Este lugar no solo es perfecto para tener una buena cena, sino un sitio perfecto para compartir unas ricas onces.

En este lugar podrá degustar como entrada tacos de birria, nachos, empanadas de carne, entre otras opciones; los precios van desde los $10.000. En cuanto a los platos fuertes encontrará cortes de carne, hamburguesas, salteados, espaguetis, arroces y mucho más; los costos van desde $26.700.

Entre los recomendados se encuentran la pasta Parmigiano Reggiano, que se trata de una pasta termina a la mesa sobre una rueda de queso, su costo es de $38.000 y por un costo extra puede agregarle proteínas como salmón, saltado de res, pechuga, champiñones o camarones.

En cuanto a las bebidas podrá encontrar limonadas, frepes o sodas italianas, los precios van desde los $9.000. Para quienes deseen visitar el lugar en la tarde y disfrutar de un postre cuentan con opciones como waffles, tortas, bebidas calientes y más; los costos van desde $7.500.