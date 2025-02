El all you can eat tipo brunch para comer todo el desayuno que quiera por $60 mil

.Publicidad.

En Bogotá, se están popularizando los all you can eat, una estrategia de los restaurantes para que las personas, durante determinado tiempo, puedan disfrutar de toda la comida. En el norte de la ciudad, el restaurante Adelaine se ha hecho popular en redes sociales gracias a su all you can eat tipo brunch.

El brunch es una combinación de las dos comidas: almuerzo y desayuno. Se suele servir, por regla general, en un período de tiempo que va desde las 11:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. El brunch de Adelaine, ubicado en la Av. Cra 19 # 106-27, va desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. de lunes a viernes. Cabe mencionar que, para poder disfrutar de este all you can eat, es necesario contar con reserva, y tiene un costo de $60 mil por persona.

En el menú podrá encontrar bowls y parfaits que son preparados con yogurt, granolas y frutas. Además de huevos, croissant, tostadas, sándwiches, tortas, pastas, chuleta de cerdo, entre muchas otras opciones. El all you can eat tiene una duración de 2 horas.

Para disfrutar del all you can eat debe tener en cuenta que para ordenar el siguiente plato, debe terminar el anterior. De no terminar la comida en el plato, debe asumir el costo. Las bebidas se cobran aparte.

