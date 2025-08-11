El mensaje de Miguel Uribe siendo un niño a su mamá, Diana Turbay, que se encontraba secuestrada. Navidad 1990

Anuncios.

La periodista Diana Turbay, hija del expresidente Julio César Turbay, dirigía el noticiero de televisión Criptón cuando termino secuestrada por Pablo Escobar, producto de un engaño que esté le tendió el 30 de agosto de 1990. En esa navidad, el noticiero llegó hasta la casa donde vivía el pequeño Miguel con su familia y le pidió grabara un mensaje para su mamá, que estaba en cautiverio. Tenía cuatro años, la misma edad de su hijo Alejandro. Esto fue lo que le dijo.

