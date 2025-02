El restaurante de Bucaramanga que vende 3.200 ensaladas al mes

Hoy en día comer saludable no es una opción, puesto que demanda bastante tiempo. Pero, estas ensaladas demuestran que las comidas rápidas pueden ser saludables

febrero 05, 2025

Pepper Gourmet, la cadena de restaurantes originaria de Bucaramanga, celebra dos décadas de operación, consolidándose como un referente en el segmento de comida saludable en Colombia. Con tres puntos de venta en Bucaramanga, Floridablanca y Bogotá, la marca ha logrado vender más de 3.200 ensaladas mensuales, un reflejo de su compromiso con la alimentación balanceada y el bienestar.

Fundada en 2005, Pepper Gourmet nació con la visión de ofrecer una alternativa gastronómica ligera en una región tradicionalmente dominada por comidas rápidas y carnes. Evelyn Iglesias, CEO y socia fundadora, destaca que el 60% de los ingresos de la compañía provienen de su línea liviana, que incluye ensaladas, bowls, antipastos, zumos y smoothies. “Fuimos pioneros en promover la gastronomía saludable en Bucaramanga, y hoy somos reconocidos como el mayor referente en este segmento”, afirma.

Inspirado en los restaurantes italianos de ambiente familiar y relajado, Pepper Gourmet ha logrado diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo, ofreciendo platos generosos en cantidad y calidad a precios accesibles. Este enfoque le ha permitido mantenerse relevante a lo largo de los años, incluso en medio de desafíos como la pandemia de 2020, que obligó al cierre temporal de su local en Chía, Cundinamarca. Sin embargo, la marca resurgió con fuerza en 2021, abriendo un nuevo punto de venta en el barrio Cedritos de Bogotá.

Innovación y adaptación

Como parte de su celebración por los 20 años, Pepper Gourmet lanzó su nuevo producto Salad 2GO, una ensalada personal (César o Zuggar) acompañada de una bebida, por un precio de $19.900. Este formato de take away está diseñado para consumidores que buscan opciones económicas, rápidas y saludables. “Pensamos en aquellas personas que, por motivos de trabajo, disponen de poco tiempo para almorzar pero no quieren sacrificar una alimentación balanceada”, explica Iglesias.

La acogida de Salad 2GO ha sido notable, representando ya el 20% de las ventas actuales del restaurante. Este éxito refleja la capacidad de la marca para adaptarse a las necesidades de un mercado en constante evolución, donde la conveniencia y la salud son prioridades para los consumidores.

A lo largo de sus dos décadas, Pepper Gourmet ha sido testigo de la transformación del sector gastronómico, marcado por la digitalización, los cambios en los hábitos de consumo y el auge de las redes sociales. “El consumidor actual no solo busca calidad, sino una experiencia integral. Desde el diseño de los locales hasta la interacción en plataformas digitales, todo cuenta para fidelizar al cliente”, señala Iglesias.

En este sentido, la compañía ha fortalecido su presencia digital, implementando campañas en redes sociales y alianzas con plataformas de domicilios para ampliar su alcance. Además, ha innovado en su oferta, incursionando en el catering corporativo y en productos listos empacados al vacío para el hogar.

La sostenibilidad también es un pilar fundamental para Pepper Gourmet. El 80% de los insumos que utiliza son de origen local, provenientes de pequeños agricultores de Cundinamarca y Santander. Solo el 20% restante son productos gourmet importados, como quesos y licores italianos y españoles. Esta estrategia no solo reduce los costos logísticos, sino que también contribuye al desarrollo de la economía local.

Retos y oportunidades en el sector gastronómico

A pesar de su éxito, Pepper Gourmet no está exenta de los desafíos que enfrenta el sector gastronómico en Colombia. Según Iglesias, el panorama actual es incierto, con el cierre de más de 1.600 restaurantes en el último año. “La competencia es feroz, los costos han aumentado y las redes sociales han cambiado las reglas del juego. Hoy, los restaurantes no solo compiten por la calidad de su comida, sino también por ofrecer experiencias ‘instagrameables’”, afirma.

Sin embargo, la empresaria se mantiene optimista. Con una estrategia centrada en la innovación, la sostenibilidad y la cercanía con los clientes, Pepper Gourmet busca seguir consolidándose como un actor protagónico en el mercado colombiano. “Nuestro objetivo es seguir adaptándonos a las necesidades de las nuevas generaciones, que basan su selección gastronómica en opciones saludables y balanceadas”, concluye.

Con dos décadas de trayectoria, Pepper Gourmet demuestra que la combinación de calidad, innovación y adaptación es la clave para perdurar en un entorno económico y social en constante cambio.

