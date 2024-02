El representante Agmeth Escaf se le planta a Petro para defender a su ciudad Barranquilla

.Publicidad.

Aunque era un secreto a voces desde el 3 de enero, se hizo oficial que los Juegos Panamericanos de 2027 no se llevarán a cabo en Barranquilla y que ahora será una pelea a dos bandas entre Asunción, capital de Paraguay y Lima, capital de Perú. De esta manera, Colombia perdió la posibilidad de organizar la segunda justa de estas características en su historia tras los que se jugaron en Cali en 1971.

Desde que se conocieron las intenciones de Panam Sports de retirarle la sede a la capital del Atlántico comenzó una cacería de brujas buscando responsables. Gran parte de las culpas han recaído sobre la actual ministra del Deporte, Astrid Rodríguez y el presidente Gustavo Petro por no haber gestionado el pago de USD 8 millones que debía hacerse en dos plazos, diciembre de 2023 y enero de 2024. Sin embargo, a raíz de una carta enviada por Neven Ilic, presidente de la organización, se conoció que ya se estaban presentando incumplimientos en el contrato desde comienzos de 2022, cuando el presidente aún era Iván Duque. Entonces, la perdida de las justas comenzó a gestarse desde mucho tiempo atrás.

..Publicidad..

Lo cierto es que este desacierto no tiene un solo responsable, sino que, por el contrario, se trata de una larga cadena en la que están entrelazadas varias personas. No obstante, el presidente Petro está empecinado en echarle toda el agua sucia a la anterior administración, lo cual ha sido fuertemente criticado, no solo por sus opositores, sino también por algunos que han sido un apoyo para él desde su campaña.

...Publicidad...

Ese es el caso de Agmeth Escaf, representante a la Cámara del Pacto Histórico, quien ha sido uno de sus más fieles escuderos y hasta ha sido víctima de insultos a causa de dicho apoyo. El expresentador de televisión se ha mostrado favorable a la mayoría de las iniciativas y decisiones de Petro, pero, no le dejó pasar haber afectado a su ciudad natal, Barranquilla.

....Publicidad....

A través de su cuenta de X, el barranquillero le jaló fuertemente las orejas al Presidente y aseguró que, si bien, Duque también incumplió, no es momento de usar el espejo retrovisor:

¿Incumplió Duque? Sí, lo hizo. Es la absoluta verdad. El primer incumplimiento se dio en ese gobierno del Centro Democrático, partido al que no pertenezco y del que no esperaba nada.



Pero cuando mi presidente tomó las riendas, ese sí de mi partido Colombia Humana, yo de verdad… https://t.co/h08gAcgZ3h — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) February 2, 2024

También le puede interesar: Sin papá, entre malandrines y sin un peso, la dura infancia de Agmeth Escaf en Barranquilla