El regreso triunfal de José Ordóñez a las pantallas estrenando película

José Ordóñez, se ha caracterizado por su humor y su carismática personalidad. Su carrera es muy reconocida en el país, pues además consiguió varios logros y récords. Quizás hoy en día, muchos recuerden varias de sus maratones de muchas horas contando chistes. Así mismo, el hombre consiguió brillar con su programa "Ordóñese de la risa", el cual tuvo una gran cantidad de capítulos. Sin duda alguna, un hombre brillante, que además ha llegado a alternar su carrera con algunas experiencias de su vida. Ahora, el comediante quiere volver a repetir sus grandes hazañas pero en el cine, con la película Empareja2.

Empareja2, la película de José Ordóñez que se estrenó en cines colombianos

Desde el 9 de enero, los seguidores de José Ordóñez y amantes de la comedia podrán disfrutar de Empareja2. Esta película, está basada en uno de los stand up comedy más populares que ha tenido. Se ha presentado en 21 países, en los cuales ha agotado boletería y por medio de este, busca ayudar a fortalecer matrimonios. A lo largo de esta historia, las personas verán infidelidad, remordimiento, arrepentimiento, perdón, restitución y amor. Temas que serán tratados con humor, para dejar en el público una gran enseñanza y por qué no, motivar a algunos a hacer más por quienes aman.

Empareja2, la película que nos contará más del matrimonio y la lucha de José Ordóñez.

Serán noventa minutos en los que el público conocerá más sobre la vida de José Ordóñez. Podrán entender cómo fue su salto a la fama y todo lo que pasó con su matrimonio. Una historia basada en su experiencia personal y en cómo con ayuda de Dios y de sus actitudes, logró recuperar a su esposa y no perder su relación. Además, no solo lo veremos en la pantalla grande, pues su amada pareja también se sumó al elenco de la película. De esta manera, el famoso comediante regresa a la actuación con un proyecto muy personal y revelador.

Una gran opción para ir al cine y disfrutar de una producción colombiana cargada de humor. Estará disponible en varios cines de Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Chía, Cali, Barranca, Cartagena, Rionegro, Soledad, Turbaco, Neiva, Valledupar y Villavicencio.

