El poder del expresidente Iván Duque con su fundación que trajo al exministro Boris Johnson a Colombia

La Fundación I+D nació con un Consejo Asesor conformado por personajes de renombre internacional que le ha permitido recaudar fondos y organizar eventos de impacto

A finales del 2023, un año largo después de haber dejado la Presidencia, Iván Duque y su esposa María Juliana Ruiz presentaron su Fundación Innovación para el Desarrollo (I+D). Armó un consejo directivo con sus más cercanos colaboradores: Víctor Muñoz, exconsejero presidencial para la Transformación Digital, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), y actual director/CEO de la firma encuestadora Guarumo; María Paula Correa su ex jefa de gabinete; Emilio Archila su ex consejero presidencial para la estabilización y consolidación; y Claudio Sánchez.

La misión de la fundación es promover la innovación social y acelerar el liderazgo de los jóvenes para crear una red de agentes de cambio en Colombia, América Latina y el Caribe.

Le montó además un Consejo Asesor de pesos pesados con reconocidos personajes como el ex presidente del BID Enrique Iglesias; la representante de la ONU verificación de los Acuerdos de Paz Jessica Faieta; George Logothetis presidente ejecutivo de Libra Group, que opera proyectos de energía eólica en la Guajira a través de Greenwood Energy y hoteles en Bogotá y Cartagena con Aria Hotels; y Alan Fleischmann fundador y director ejecutivo de Laurel Strategies, que asesora equipos directivos de alto nivel.

Desde sus inicios armó una influyente Fundación con capacidad de convocatoria internacional. De ahí la presencia del ex primer ministro británico Boris Johnson quien participará en el 6 de septiembre de 2026, en el World Trade Center en una conversación sobre liderazgo, manejo de crisis, decisiones clave de gobierno y transformaciones geopolíticas globales

El encuentro abordará temas de liderazgo, manejo de crisis y las decisiones que pueden cambiar el rumbo de una nación. Ambos líderes se conocen de tiempo atrás; en septiembre de 2021, siendo Iván Duque presidente y Boris Johnson primer ministro del Reino Unido, se reunieron en Nueva York, donde coincidieron en su interés de trabajar juntos contra el cambio climático.

El primer ministro inglés Boris Johnson con la camiseta del Atlético Nacional en compañía de Antonio José Ardila, propietario del equipo verdolaga.

El ex primer ministro inglés aprovecho su viaje al país para visitar la sede deportiva del Atlético Nacional en Guarne, Antioquia, en compañía de Antonio José Ardila, heredero y directivo de la Organización Ardila Lülle, propietaria del equipo. Ardila fue embajador de Colombia ante el Reino Unido durante el gobierno de Iván Duque entre 2019 y 2022, período en que Johnson ejerció como primer ministro del Reino Unido.

Una exitosa fundación en el recaudo de aportes

En 2025, la fundación recibió ingresos por actividades ordinarias de $ 6.573 millones, obteniendo para ese año un remanente, tras gastos de $ 3.876 millones. La entidad se dedica principalmente a construir una red de jóvenes transformadores mediante programas de mentoría, herramientas tecnológicas y desarrollo de habilidades. Su iniciativa de formación extracurricular "Dreamers & Makers”, ha logrado, a lo largo de tres cohortes,consolidar una red de cerca de 400 jóvenes líderes que impulsan proyectos sociales, culturales, ambientales y tecnológicos.

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