El reelecto senador de Cambio Radical Didier Lobo y aliado de Paloma que tendrá que rendir cuentas ante la justicia

El cesarense, es ficha del clan Gnecco y uno de los apoyos de la campaña de Valencia en el Caribe en donde el Pacto busca crecer de la mano de Juliana Guerrero

El senador por el partido Cambio Radical Didier Lobo Chinchilla, será llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia, por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión como alcalde del municipio de La Jagua de Ibirico (Cesar) en el año 2012.

Según el alto tribunal, el legislador es señalado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros”.

La defensa del también ficha del clan Gnecco y uno de los apoyos de la campaña de Paloma Valencia en esta zona del Caribe en donde Pacto busca crecer de la mano de Juliana Guerrero, interpuso un recurso de reposición para revocar o modificar la acusación contra los cargos que pesan sobre su cliente por los delitos de “contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros”.

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El reelecto legislador es investigado por presuntamente favorecer a terceros en el contrato 340 de 2012, cuando Lobo era alcalde.

Desde la Corte explican que se habría generado un detrimento patrimonial de 1.492 millones de pesos en unos recursos que eran destinados para para la atención de menores de edad en estado de desnutrición y madres gestantes.

⚖️Acusación a congresista: la #SalaDeInstrucción de la @CorteSupremaJ, reunida en sesión ordinaria, decidió acusar al senador Didier Lobo Chinchilla por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

📝La… pic.twitter.com/lArOSNfAoK — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) April 29, 2026

Tercer periodo consecutivo

Lobo fue reelegido senador para el periodo 2026-2030 y completa su tercer periodo haciendo parte del Congreso de la República.

Chinchilla, demostró su peso en las recientes elecciones a Congreso obteniendo la quinta votación más alta del partido con 90.242 votos, gran parte de ellos provenientes de su fortín en el Cesar.

A pesar del proceso judicial, el senador podrá continuar ejerciendo sus funciones legislativas, bajo el principio de la presunción de inocencia, la ley le permite a los congresistas permanecer en su curul mientras no exista una sentencia condenatoria en firme.

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Lobo tiene registro de hasta 23 investigaciones entre las cerradas y las que siguen en curso en la Corte Suprema, siendo uno de los legisladores con más indagaciones.

Lobo, es también recordado por la reciente apertura de una investigación penal que fue anunciada por el el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, junto a la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de corrupción al sufragante tras la utilización de carrotanques con agua que tenían pancartas alusivas a dos candidatos a las elecciones del Congreso (Ape Cuello a la Cámara y Didier Lobo al Senado) y la supuesta exigencia de datos personales para el suministro del líquido vital en Aguachica (Cesar).

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