- El puente entre Bosa y Soacha que estuvo frenado por años y el Cabildo Indígena dejó terminar

El acuerdo del alcalde Galán con los Muiscas vecinos de Bosa logró destrabar la obra de $118 mil millones que aliviará el tráfico en la Autopista Sur

Con una inversión que supera los 118 mil millones de pesos, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, el gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey Ángel y Ricardo Neuta, gobernador del Cabildo Muisca de la Localidad de Bosa firmaron un acuerdo interinstitucional que destraba y da luz verde a la construcción de un puente vehicular sobre la quebrada Tibanica, en la localidad de Bosa, para conectar a Bogotá con el municipio de Soacha, teniendo en cuenta la tradición ancestral del Cabildo Indígena Muisca de Bosa.

Para llegar a la firma de este acuerdo final, el Distrito y la Gobernación de Cundinamarca adelantaron 45 mesas técnicas de concertación previa con el Cabildo Indígena Muisca de Bosa para cumplir con el mandato del Cabildo, que defiende el territorio de sus ancestros.

Superada esta etapa, el acuerdo firmado entre las tres partes contempla la continuación de la avenida Ciudad de Cali hasta la avenida Terreros en el municipio de Soacha, con el fin de conectar la localidad de Bosa con Ciudad Verde, lo que generaría un paso adicional de entrada y salida entre Bogotá y Soacha, lo que disminuiría la circulación de vehículos por la autopista Sur.

El puente sobre la quebrada Tibanica

El acuerdo interinstitucional incluye la construcción de un puente vehicular sobre la quebrada Tibanica que tendría 87 metros de largo y 50 metros de ancho, cuatro carriles mixtos, dos por cada sentido, con una estructura en concreto reforzado bajo la técnica de vigas postensadas, andenes, separadores, un carril por sentido para los biciusaurios y un carril exclusivo para Transmilenio.

La extensión de la avenida Ciudad de Cali se desarrollará en un tramo de 260 metros y se construirá la segunda calzada de la avenida Terreros en una longitud de 1 kilómetro, incluidos dos retornos. Así mismo, se implementará una nueva intersección semafórica entre la avenida Terreros y la avenida Ciudad de Cali.

Para la realización de todo el proyecto se requiere la compra de 24 predios, de los cuales 23 ya se encuentran disponibles y el último está en proceso de adquisición. Con la firma del acuerdo también se da apertura al proceso licitatorio, que debería estar listo antes de terminar el primer semestre de 2026.

Un presupuesto a la medida de las necesidades

Mediante la firma del Convenio interadministrativo # 1025 de 2025 se formalizó la inversión de los recursos y se definió quiénes aportarán a la iniciativa. En total, la inversión será de $ 118.896.970.162, de los cuales la Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), aportará la suma de $56.685 millones, que equivalen al 47,68 % de todo el proyecto.

La Gobernación de Cundinamarca pondrá $36.685 (30,86 % de los aportes), la Alcaldía de Soacha aportará $14.232 millones (11,97 % de los aportes), la Agencia Regional de Movilidad desembolsará $10.000 millones (8,41 %) y el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) $1.292 millones (1,09 % del total de los recursos).

Esta obra beneficiará a más de 250 mil personas que habitan en los barrios de San Diego, Primavera, La Esperanza, Manzanares y la Esperanza Tibanica en la localidad de Bosa, y a los habitantes de Ciudad Verde en el municipio de Soacha.

El acuerdo fue firmado por el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, el gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey, el gobernador del Cabildo Indígena Muisca de la Localidad de Bosa Ricardo Neuta Neuta, el alcalde de Soacha Víctor Sánchez, la directora general del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca Yesenia Herreño, el director del IDU Orlando Molano y el secretario de Movilidad de Cundinamarca Diego Jiménez.

Cabildo Muisca, de Bosa para el mundo

Sobre el acuerdo logrado, Ricardo Neuta Neuta afirmó: “creemos que el tejido lo podemos desarrollar sin chocar; al final todos buscamos una sola meta, generar acciones para las personas que habitan en este territorio. Celebramos la construcción de las obras que están por venir y los invitamos a continuar con los espacios de diálogo y concertación para proteger la población indígena que habita en la zona”.

El pasado 28 de febrero de 2026 tomaron posesión los 14 gobernadores indígenas de Bogotá, entre los que está el actual gobernador indígena Muisca de la localidad de Bosa, Ricardo Neuta, quien gestionó las 45 mesas de concertación con las autoridades locales y regionales para que se pudiera realizar la construcción del puente Tibanica.

El Cabildo Indígena Muisca de la Localidad de Bosa fue legalmente constituido en 1999, mediante la Resolución #4047 expedida por el Ministerio del Interior, con el objetivo de recuperar y afianzar la identidad cultural, territorial y organizativa de esta comunidad. Los Muiscas están ubicados en la vereda San Bernardino, San José en la transversal 87B # 79C – 42 sur, muy cerca al humedal Chiguasuque y al río Tunjuelo. Allí se encuentra su casa sagrada, donde realizan actividades ancestrales, tienen huertas comunitarias y protegen el territorio; también realizan el festival Jizca Chía Zhue, que en lengua Muisca significa la Bosa del sol y la luna. Este festival se viene realizando desde el año 2.000 y está reconocido como patrimonio cultural de Bogotá, en 2026 se realizará entre el 26 y 29 de junio en el colegio Claretiano de Bosa.

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