- Después de trece años de insistencia, al fin Soacha tendrá buses alimentadores

Los buses llegarán a la estación de San Mateo desde donde transportarán a los usuarios hacia los distintos barrios de la ciudad

El alcalde de Soacha Víctor Julián Sánchez anunció que después de 13 años de insistir ante la Alcaldía de Bogotá, el municipio tendrá buses alimentadores para mejorar el servicio de transporte público a la comunidad.

Para ello, la administración local firmó un convenio entre la Alcaldía de Bogotá, a través de la gerente de Transmilenio María Fernanda Ortiz, la Alcaldía de Soacha y la directora general de la Agencia Regional de Movilidad del Departamento Claudia Mercado. Según Sánchez, el objetivo es implementar un plan piloto de rutas alimentadoras, las cuales entrarían a operar a partir del segundo semestre de 2026.

Con este nuevo servicio se garantizará que las fases II y III del sistema de transporte masivo Transmilenio presten un servicio de calidad para los más de 450 mil usuarios que a diario se mueven en el sistema entre el municipio de Soacha y la capital del país. Los buses alimentadores llegarán a la estación San Mateo y de allí hasta los distintos barrios de la ciudad, lo que será un verdadero beneficio para los usuarios que a diario tienen que tomar hasta tres buses antes de llegar a la estación San Mateo, donde abordan el Transmilenio que los lleva hasta Bogotá.

Más de una década de búsqueda

Sobre el tema, el alcalde Sánchez dijo que ya han pasado trece años desde que los habitantes de Soacha comenzaron a buscar y exigir un servicio de buses alimentadores de Transmilenio. Ahora, esos esfuerzos se ven recompensados con la materialización de un convenio entre la Agencia Regional de Movilidad de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá, a través de Transmilenio, y la Alcaldía de Soacha para que durante el segundo semestre de 2026 se realice el primer piloto del servicio de alimentación que garantice a las fases II y III de Transmilenio contar con este servicio de alimentación de buena calidad.

Por su parte, la gerente general del Transporte Masivo de Bogotá Transmilenio María Fernanda Ortiz Carrascal afirmó que el convenio suscrito con el Alcalde de Soacha le permitirá unir esfuerzos para mejorarle el servicio a los soachunos, trabajando de forma conjunta en el proceso de alimentación y en la mejora de la infraestructura del sistema, así como en la seguridad en la operación del sistema.

De acuerdo con lo manifestado por Sánchez, antes de culminar 2026 se pondrá en operación la fase II y III de Transmilenio hasta el portal El Vínculo, el más grande que tendrá el sistema con 8 ochos estaciones, lo que mejorará los tiempos de desplazamiento y la calidad de vida de los habitantes de Soacha.

Acuerde integración y colaboración

El convenio se firma en el marco de la integración regional de la cual hace parte el Municipio de Soacha desde el pasado mes de abril de 2024, cuando la ciudad se vinculó a la región metropolitana, lo que le permitió a la administración local firmar el convenio con Transmilenio para realizar la intervención en la infraestructura del sistema de Transporte público.

El acuerdo con la gerente de Transmilenio María Fernanda Ortiz también contempla la reorganización y mejoras en las estaciones San Mateo, Terreros, León XIII y la Despensa, enfocando la intervención en los temas de seguridad, reorganización del servicio en busca de mejorar la calidad de vida y el acceso al servicio para los usuarios de Transmilenio que a diario se desplazan hasta la capital del país.

La intervención de Transmilenio en el municipio de Soacha no será una solución inmediata para los soachunos, pero sí permitirá avanzar hacia la prestación de un servicio más digno y eficiente para quienes se movilizan entre Soacha y Bogotá los 360 días del año.

Finalmente, se ha propuesto adoptar medidas para reducir la evasión y mejorar la seguridad en las estaciones, como la instalación de puertas y barreras perimetrales y el fortalecimiento de la seguridad vial en las troncales del sistema. También se ha propuesto mejorar el manejo administrativo, técnico, logístico, operativo y financiero, al tiempo que se permitirá en ingreso de las rutas del transporte colectivo urbano de la ciudad hasta las plataformas de la estación San Mateo.

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