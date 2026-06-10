- El pueblo de Bolívar que pasó de tener doce alcaldes corruptos a ser un ejemplo de progreso y desarrollo

Marcado en el pasado por la corrupción y la violencia, el municipio de Cantagallo muestra un modelo de desarrollo y una tranquilidad que sorprende a muchos

Texto escrito por: Guillermo Miguel Carvajal Cuéllar

Como es bien sabido, el municipio de Cantagallo, Bolívar, en su pasado fue marcado por la corrupción, lo que hizo que el pueblo prácticamente no tuviera doliente, un atraso abismal en desarrollo que no lo hacía nada competente, y la confianza hasta de los mismos ciudadanos era nula. En un momento de transición llegaron a desfilar más de 12 mandatarios provisionales, que terminaron con problemas ante la justicia.

Desde hace siete años a la fecha ha mostrado un modelo de desarrollo digno de los sentidos de pertenencia de esos seres que han sabido llevar a Cantagallo a la cúspide del desarrollo; sin el ánimo de equivocación, se da el lujo de tener el servicio de agua más digno de la región, con una potabilidad que sobrepasa los estándares de calidad exigidos por el Ministerio de Salud, según los últimos análisis físico-químicos.

A pesar de estar enmarcado en esos aspectos de violencia que vive nuestro país, en Cantagallo se respira tranquilidad y una paz que, ojalá Dios lo permita, se mantenga por muchos años, teniendo en cuenta todos los actores armados que operan en la región y que por décadas han tenido permanencia.

El deporte ha sido el gran baluarte con motivación permanente a participar en los diferentes campeonatos que se adelantan en el municipio, desplegándose invitaciones a todas las regiones del país para que participen en las competencias y donde próximamente se llevará a cabo un "72 horas", los días 14, 15 y 16 de agosto, con una bolsa de premios para el campeón de $100.000.000. Seguimos siendo renovación y vamos por más, por un Cantagallo incluyente respetuoso de la dignidad y los Derechos Humanos de sus habitantes.

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