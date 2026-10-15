- ¿El proyecto de Ley de Sometimiento del gobierno De La Espriella terminará en el mismo fracaso de siempre?

Ante el nuevo proyecto de Ley de Sometimiento, el historial de procesos de paz en Colombia demuestra que las rebajas de penas no garantizan la paz

Texto escrito por: Walter León Vanegas

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Desde la década del 80 cada gobierno de turno tiene en su agenda política como prioritario el tema de seguridad, bien sea con mano dura para doblegar militarmente a los grupos armados al margen de la ley, o con salidas negociadas como los diálogos de paz o leyes especiales de sometimiento a la justicia.

El actual gobierno de Abelardo De La Espriella no es la excepción, radicó proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia para miembros de grupos armados, otorgando beneficios penales por la comisión de delitos, con una reducción de pena del 50% a para mando medios y del 30% para cabecillas, siempre que los aportes sean verificables a la verdad, aporten a la reparación y desmantelamiento de la organización.

Las preguntas son: ¿De aprobarse esta Ley en el Congreso como todo parece indicar, será suficiente para desarticular estos grupos armados al margen de la Ley?, ¿y reducir a la violencia en el país, en especial en las zonas con cultivos ilícitos y sus corredores de tráfico? Los resultados de procesos de paz o de sometimiento anteriores no son muy alentadores.

Recientemente se han desarrollado procesos de paz en el gobierno de Uribe con los paramilitares, Santos con las FARC y Petro con ELN y Bacrim, pero no han sido los únicos que se han negociado en Colombia, hay muchos más y no se ha logrado ese bien para la sociedad Colombiana. A continuación, se relacionan los principales y su resultado.

Cuadro 1. Procesos de paz suscritos en Colombia

Año Grupo Descripción Resultado 1984 FARC El gobierno de Betancur se firmó el Acuerdo de la Uribe, con cese bilateral del fuego, suspensión del secuestro y apertura de espacios políticos. Se rompió el proceso en 1987 1988 FARC El gobierno de Barco realiza acercamientos de paz con las FARC, pero el exterminio de la UP impide avanzar Fracasó y sucedió el exterminio de la UP 1990 M-19 El gobierno de Barco firma acuerdo de paz con el M-19, se entregan las armas y se forman el movimiento político Alianza M19. Cumplió el propósito, la Alianza M19, participó en la Constituyente de 1991 1991 FARC y ELN En gobierno de Gaviria se iniciaron dialogo con las FARC y el ELN, pero se rompieron en 1992 por el secuestro y asesinato del Exministro Argelino Durán Quintero. Se rompió el proceso en 1992, por el secuestro y asesinato de un Exministro 1991 EPL, Quintín Lame y PRT Se desmovilizaron estos grupos después de un acuerdo de paz, y no hubo concesiones en participación política Proceso de paz fue exitoso 1993 ELN La corriente de Renovación Socialista, una disidencia del ELN se desmoviliza y entrega las armas Desmovilización de una disidencia 1998 ELN El gobierno de Samper concede el estatus político al ELN en un esfuerzo por lograr un acuerdo de paz No prosperó el proceso 1999 FARC El gobierno de Pastrana en un nuevo intento de paz inicia diálogos con las FARC, en una zona de distención el Caguán. En febrero de 2002 se rompieron. No prosperó el proceso, fue un gran fracaso 2005 AUC El proceso de desmovilización, desarme y reinserción de las AUC se dio durante el primer gobierno de Uribe, con la Ley de Justicia y Paz El proceso tuvo cuestionamientos por falsa desmovilización y reincidencia. 2016 FARC El gobierno de Santos logra después de una larga negociación firmar el Acuerdo de Paz con las FARC, seis puntos para su implementación y una jurisdicción especial la JEP. El acuerdo no se ha implementado en su totalidad, y existen disidencias del proceso 2022 ELN y Bacrim El gobierno de Petro no logró ningún acuerdo de paz y fue fuertemente criticado por la figura de impunidad de gestores de paz y no extraditar por Narcotráfico a miembros de estos grupos. No prosperó el proceso, se incrementó la violencia y las áreas en cultivos ilícitos.

Fuente: Elaboración propia, con la consulta bibliográfica

Queda claro que una paz total es difícil de tener en Colombia, han sido varios los procesos de paz suscritos, pero no todos han sido exitosos, se crean disidencias y nuevos reclutamientos, para que grupos al margen de la Ley continúen delinquiendo, cambian solo de nombre, pero sus métodos siguen siendo los mismos. Un proceso de paz o una Ley de Sometimiento es incentivo perverso para los narcoterroristas, porque siempre tienen un trato preferencial en materia penal por la comisión de sus delitos.

En Colombia el narcotráfico financia holgadamente el conflicto y es un buffer que amortigua incluso la economía con el lavado de activos, así la sociedad y la clase politiquera conviven en un letargo, sin necesidad de romper esa latencia para desarrollar una visión de país a largo plazo, atacando las rentas ilegales de estos grupos, y que esa vía se pueda lograr una paz duradera y una presencia real y duradera del Estado en todo el territorio nacional.

Por ello, las negociaciones de paz en Colombia o Leyes de Sometimiento no han funcionado, porque no se negocian problemas políticos religiosos o raciales, como en la mayoría de los acuerdos exitosos de paz en el mundo, sino con organizaciones narcoterroristas dedicadas a rentas ilegales y que ahora tienen alianzas trasnacionales con otros grupos de igual naturaleza.

La única salida al conflicto no puede ser la negociación con grupos al margen de la Ley, esto parece haberse convertido en una práctica común de los gobiernos, que ha llevado a estos grupos a fortalecerse y siempre buscar condiciones especiales de sometimiento en materia penal. Lo cual ha conducido, a un incentivo perverso para delinquir como el perfil del delincuente nato en la criminología, que no le teme a la aplicación de la Ley. Quizás el único mecanismo con esta finalidad es el tratado de extradición con EE. UU., a eso si le temen los miembros de estas organizaciones por la severidad de las penas y las condiciones carcelarias.

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