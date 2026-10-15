- El peligroso impacto para Colombia de un eventual triunfo del bolsonarismo en Brasil

Texto escrito por: Luna Isabella López Cuadrado

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América Latina atraviesa nuevamente por un cruce de caminos crucial para su futuro geopolítico y ambiental. La coyuntura electoral en Brasil no es simplemente un asunto doméstico; por la escala de su economía y su peso geográfico, lo que ocurre en Brasilia retumba de manera inmediata en toda la región, y muy especialmente en Colombia. Ante la posibilidad de un triunfo o consolidación de la corriente política representada por el bolsonarismo, los riesgos para nuestro país no son hipotéticos: amenazan directamente la protección de la Amazonía, la integración multilateral y la seguridad en las fronteras compartidas.

El primer y más crítico frente de preocupación es la agenda ambiental. La cuenca amazónica, pulmón compartido entre ambas naciones, requiere de una gobernanza rigurosa, basada en el consenso científico y la preservación ecológica. Durante la gestión del bolsonarismo, el mundo presenció una aceleración alarmante en las tasas de deforestación, la flexibilización de controles sobre actividades extractivas ilegales y la estigmatización del ambientalismo. Para Colombia, una postura de esa índole en el gigante del sur pulverizaría las iniciativas multilaterales de protección del bioma amazónico, dejando desprotegida una franja crítica de biodiversidad y saboteando los compromisos continentales de transición energética y lucha contra el cambio climático.

En el terreno diplomático y comercial, un liderazgo alineado con el bolsonarismo tiende a priorizar la polarización ideológica sobre el pragmatismo regional. Históricamente, Colombia y Brasil han necesitado coordinar políticas de desarrollo fronterizo, infraestructura y comercio multilateral. No obstante, una narrativa revisionista y escéptica del multilateralismo debilita instancias de integración suramericana, fragmenta la voz del continente en escenarios internacionales y sustituye la cooperación por la confrontación retórica. Para la política exterior colombiana, esto significaría remar contracorriente en sus esfuerzos por fortalecer bloques regionales de integración.

En materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado, la visión bolsonarista prioriza la militarización punitiva en detrimento de la inteligencia compartida y el abordaje de las causas socioeconómicas del delito. La frontera colombo-brasileña, caracterizada por la presencia de redes de narcotráfico y minería ilegal, no requiere discursos de confrontación unilateral, sino estrategias integrales y coordinadas. Un quiebre en la confianza diplomática complicaría el intercambio de información estratégica entre las fuerzas de seguridad de ambos países, abriendo grietas que la delincuencia transnacional sabrá aprovechar.

El retorno o triunfo del bolsonarismo no representa una mera alternancia democrática, sino un viraje ideológico de profundas consecuencias destructivas para la cohesión latinoamericana. Para Colombia, implicaría enfrentar a un vecino de enorme magnitud que le da la espalda a la emergencia climática, desmantela la integración regional y debilita la seguridad compartida. Por el bien de la Amazonía y del equilibrio continental, la región necesita un Brasil comprometido con la ciencia, el medio ambiente y la cooperación de los pueblos, no una potencia aislada bajo las sombras del populismo autoritario.

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