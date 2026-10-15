- Lo que se juega Colombia en la Amazonía tras las elecciones presidenciales de Brasil

Más allá del pulso ideológico entre Lula y Flávio Bolsonaro, Colombia se juega el futuro de la cooperación en la Amazonía en las elecciones brasileñas

Texto escrito por: Alexandra Luque

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Brasil atraviesa un momento político decisivo ya que la segunda vuelta presidencial del próximo 25 de octubre no solo definirá quién gobernará el país, sino también el rumbo de sus relaciones internacionales, su política económica y su papel en la integración de América Latina.

En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03 % de los votos, frente al 45,16 % de Luiz Inácio Lula da Silva. La estrecha diferencia refleja una competencia entre dos proyectos políticos distintos, en medio de una sociedad marcada por la polarización y el descontento de sectores del electorado.

Esta disputa también tiene implicaciones para Colombia. Brasil es un actor fundamental en Sudamérica y un cambio de gobierno podría modificar las relaciones diplomáticas, las prioridades comerciales y la cooperación entre ambos países. Mientras Lula ha defendido una mayor integración regional, una eventual presidencia de Flávio Bolsonaro podría acercar a Brasil a otros gobiernos conservadores y cambiar el equilibrio político del continente.

A pesar de ello, uno de los asuntos que más conecta a ambos países es la Amazonía, el pulmón del planeta. Colombia y Brasil comparten este ecosistema, cuya conservación depende, en buena medida, de la cooperación entre los países amazónicos. Según un análisis publicado por El País, las elecciones brasileñas también ponen en discusión la continuidad de las políticas contra la deforestación y los compromisos regionales de protección ambiental.

El debate no se limita a la conservación, ya que las propuestas de Flávio Bolsonaro incluyen revisar las funciones de organismos ambientales y flexibilizar algunos mecanismos de autorización, aunque también plantea acabar con la deforestación ilegal para 2029. Según Folha de S.Paulo, afirmó: “Vamos a acabar con esas trabas ambientales”. Por ello, estas iniciativas generan preguntas sobre cómo combinar la explotación de los recursos naturales con la protección de los bosques y los derechos de las comunidades indígenas, que sin duda debería ser la prioridad.

Para Colombia, el resultado será relevante independientemente de quién gane, puesto que la Amazonía enfrenta amenazas como la tala, la minería ilegal y la expansión de actividades económicas sobre áreas naturales. Por eso, el país necesita mantener canales de cooperación con Brasil y defender compromisos concretos que no dependan exclusivamente de la afinidad política entre sus presidentes.

Por ello, considero que el desafío en esta coyuntura es evitar que la polarización desplace las discusiones sobre los problemas que afectan a la ciudadanía y a la región. Las diferencias ideológicas forman parte de la democracia, pero no deberían impedir acuerdos sobre asuntos compartidos, como la seguridad fronteriza, el desarrollo económico y la conservación ambiental.

La elección brasileña tendrá consecuencias más allá de sus fronteras y para Colombia, no se trata de respaldar a la izquierda o a la derecha, sino de comprender que las decisiones de su principal vecino pueden influir en el futuro de la cooperación regional y de la Amazonía. Por eso, es primordial que el próximo gobierno tenga la responsabilidad de demostrar que sus prioridades políticas y económicas pueden convivir con la protección de un ecosistema esencial para Sudamérica y el mundo.

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