El problemas no eran las reformas era que Duque no caía bien

Ahora que el gobierno cambió, la reforma no parece ser tan poco empática como cuando la propuso Duque ¿El problema era Duque o el bolsillo de los colombianos?

Por: Felipe Murillo |

agosto 23, 2022

Debe ser muy difícil dejar de ser oposición y pasar a ser gobierno, pasar de criticar todo lo que hace tu rival, a pasar a justificar todo lo que hace tu mesías, pasar de defender ciertas banderas, a tragar sapos con tal de conservar el poder, ¿Esa es la paz total de Petro?

Hoy recuerdo cómo hace un año las calles estaban plagadas de carteles indicando la injusticia, la desigualdad y falta de voluntad política para ayudar al pueblo, hoy hay tuits defendiendo las formas en las que se deben aplicar las leyes para que los congresistas se puedan bajar el sueldo, pero dentro de 4 años, algunos más empáticos argumentan que hay que pensar en ellos y sus necesidades, la mayoría son madres cabeza de familia #QueElPrivilegioNoTeNubleLaEmpatía.

También tengo en mi memoria como se usaban las redes para acribillar a Carrasquilla por no saber cuánto cuesta una docena de huevos, hoy se ignora el hecho de que Petro diga que la leche cuesta cinco veces más de lo que en realidad vale, debe ser que él no está desconectado de la realidad como su antecesor.

Si estuviera desconectado, hubiese olvidado cosas importantes, como su cédula el día de la primera vuelta presidencial (el único requisito para ejercer el sufragio) o cuál de sus hijos es “el otro Nicolás”, pero este presidente no está desconectado, es que el tiempo va muy rápido para él, si Chávez cambió el huso horario para que la gente descansara más, Petro lo puede hacer para que nadie llegue tarde.

Porque la cantidad de veces que en campaña Petro llegó tarde a debates y entrevistas radiales solo se comparan con la cantidad de veces que Juan Camilo Restrepo estreno oficina en estos últimos cuatro años. Recordemos que en campaña el candidato Petro uso la vieja estrategia de no arriesgarse cuando se siente ganador, por lo que se ausentó de más de 7 debates, sus hinchas en ese momento no lo consideraban como un acto antidemocrático hasta que Rodolfo decidió no asistir en el momento en el que tomó la aparente delantera.

Que pasaría con el pensamiento crítico de tantos manifestantes que hace tan solo semanas se indignaban porque Duque no asistía a la entrega del informe de la Orwelliana Comisión de la Verdad, pero no existe crítica cuando Petro no asiste al reconocimiento de las fuerzas militares o a la posesión de sus ministros o embajadores.

Embajadores como Freddy Muñoz (su embajador en Nicaragua) que está investigado por tráfico de estupefacientes (entre otras cosas), el mismo que no asistió a la sesión de la OEA donde condenaba la violación de derechos humanos en Nicaragua, ¿No eran los derechos humanos lo más importante para este gobierno?

Algunos conspiranoicos de derecha piensan que todo es una estrategia para lavarle la cara al gobierno de Nicaragua, yo personalmente creo que tanto Muñoz como Benedetti (embajador en Venezuela que está investigado por las autoridades) buscan es lavar la imagen de Colombia en el exterior, auguro éxitos.

El hermano de Piedad Córdoba y el hermano de Marta Lucía Ramírez podrían montar una comercializadora internacional con ayuda de los diplomáticos en Venezuela y Nicaragua, asesorados por el exembajador Sanclemente y apalancados en la economía naranja de Duque puede surgir el tercer unicornio Colombia.