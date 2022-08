La jugadita para recortar el presupuesto de salud y educación en Argentina

Por: Eduardo Rivas |

agosto 23, 2022

Luis Eduardo nos pedía en ‘El resto es humo’ ‘Déjales que invadan los vacíos que dejaron los santones preocupados que ocupaban los altares, que defiendan la casualidad como principio frente a la causalidad de los azares…’ y sin embargo hay quienes siguen creyendo en el azar y la casualidad.

Mientras todos mirábamos al fiscal Diego Luciani terminar su alegato acusando a Cristina Fernández como jefa de una asociación ilícita, en el país pasaban cosas.

Esas cosas son las que diferencian al relato del dato.

Por ejemplo se publicó la Decisión Administrativa 826/2022 firmada el pasado sábado por el encumbrado Ministro de Economía, que en su mensaje posterior a la acusación contra la vicepresidente afirmó ‘Es absurdo plantear que el Jefe de la Administración es responsable por cada uno de sus dependientes’ buscando alinearse con las tesis del gobierno pero sin negar la existencia del delito y a tono con sus mensajes históricos (totalmente incongruentes con su posición laboral actual).

El artículo 1 de esta Decisión establece ‘Modifícase el Presupuesto General de la Administración Nacional vigente para el Ejercicio 2022, de acuerdo con el detalle obrante en las Planillas Anexas (IF-2022-85528993-APN-SSP#MEC) al presente artículo, que forman parte integrante de la presente medida.’ ¿Y qué dicen estas planillas anexas? Que se recorta el Presupuesto de Salud y de Educación, entre otros, por un total de $ 128.000 millones.

Uno podría imaginar que el gobierno nacional y popular se replegó sobre sus bases y, simbólicamente, lo hacía el mismo día que ‘la derecha’ avanzaba sobre ‘quien otorgó esos derechos’ de manera magnánima durante su presidencia.

Uno podría suponer eso al leer el comunicado del Partido Justicialista que afirma que ‘estas acciones forman parte de una estrategia de disciplinamiento de aquellos liderazgos que defienden los intereses populares y tiene como objetivo que ningún dirigente o dirigenta se atreva a tomar medidas que afecten a los grupos económicos concentrados’. (sic)

Pero las cosas no siempre son como se muestran. El gobierno del que Cristina Fernández es parte fundamental decidió recortar $ 1.500 millones de Promoción de la Productividad y Competitividad PyME y el Desarrollo de los Emprendedores, $ 75 millones de la Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata, $ 1.500 millones de Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Social, $ 15.000 millones del Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles, $ 12.000 millones del Conectar Igualdad, $ 22.000 millones de Asistencia Social, entre otras cuestiones.

Y sin embargo no hubo ningún dirigente del oficialismo que se pronunciaran sobre esto. No hubo organizaciones, de las que cortan el tránsito o no, que emitieran opinión alguna al respecto.

Quien calla otorga.

Porque la realidad es que no hubo una coincidencia azarosa, ni siquiera una causalidad como gesto político frente a la acusación judicial, lo que se aprovechó es que la atención estaba centrada en otro sitio.

Y respecto a ese otro sitio, la situación es, cuando menos curiosa. Nadie afirma la inocencia de Cristina Fernández, sino que se cuestiona la embestida judicial y el ensañamiento, sin quedar en claro cuál sería el grado de avance judicial tolerable. En todo caso lo que se esgrime es el planteo que hiciera Massa respecto a que un titular del Ejecutivo no debe estar al tanto, necesariamente, de todo lo que hacen sus subalternos y, por ende, no puede ser responsable de ese accionar. Curioso porque fue el argumento opuesto al que se utilizó para destituir a Aníbal Ibarra, gracias al apoyo kirchnerista, como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Pero entonces nadie habla de lo importante.

Y lo importante no es si Cristina Fernández va o no va presa, que claro está que no va a ser así. Por edad, por la cantidad de recursos que se pueden plantear hasta tanto la sentencia quede firme, por la escuela que registró Carlos Menem para no ir preso a pesar de ser condenado en la justicia, por las consecuencias sociales y políticas de avanzar en la temática y porque finalmente Alberto Fernández tiene la posibilidad de indultarla. Imaginemos que si el lunes en la noche, sólo por haber finalizado los alegatos de los fiscales, hubo el nivel de violencia que hubo, con detención de un diputado provincial oficialista por agredir a un policía de la Ciudad incluido, qué podría pasar en caso de una condena. Y ni hablar en caso que esta se haga firme. O en caso de una detención. Nadie cuenta con el respaldo político para poder llevar adelante tales acciones.

Pero mientras discutimos esto en el país de las fantasías, en el país real, el del 7% de desocupación en el primer trimestre del año, del 7,4% de inflación en julio de 2022, del 71% de incremento interanual del Índice de precios al consumidor (IPC) con un crecimiento del 67,7% en los salarios de los trabajadores registrados, el del retraimiento del 3,3% en el Coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar de las personas, el país en el que los índices de pobreza son escandalosos, el gobierno nacional, el que lucha contra los grupos económicos concentrados, se ocupa de hablar de Cristina Fernández y su causa judicial.

Los procesos judiciales son lentos en Argentina, al menos para los poderosos, y Cristina Fernández lo es, por lo que para ella serán mucho más lentos. Y Cristina Fernández no irá presa. Esa es una ilusión utilizada para exacerbar a las masas y que no miren lo que están sufriendo realmente.

Mientras tanto nosotros sigamos hablando de lo importante, de lo que realmente incide en la vida de los argentinos. Que del circo se encarguen los payasos.

Hablemos y hagamos cosas para modificar la realidad, pero la que realmente importa. Sin discursos ni falsos slogans. Haciéndose cargo de la responsabilidad de cada uno. Sin pretender hacernos pasar gato por liebre.

Reducción de presupuesto es ajuste, aunque lo quieran disfrazar.

Y eso de nacional y popular tiene poco… hasta ahora.