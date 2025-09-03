El nuevo golpe de Cazzu a Christian Nodal, que lo llevará de nuevo ante la justicia

La rapera argentina dio a conocer en una entrevista que la disputa con el cantante mexicano enfrenta un nuevo capítulo, ahora por violencia vicaria

El pasado 2 de septiembre salió al aire un nuevo episodio del pódcast “Se regalan dudas”, un espacio de entrevistas en el que distintas mujeres hablan sobre sus experiencias de vida. En esta ocasión el turno fue para Julieta Emilia Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, rapera argentina apodada en la cultura popular como “La Jefa”, quien sacó su primer libro.

Durante la conversación en el programa, la artista tocó diferentes temas como el amor, el feminismo y la infancia. Pero hubo un momento en específico que llamó la atención de sus oyentes: dio a conocer un nuevo lío legal con su expareja Christian Nodal, padre de su hija Inti, de tan solo 2 años.

“No me había sentido tan mal como me sentí ese día. Tuve ese sentimiento horrible decir ‘el mundo es devastador’. Cuando le dije: ‘yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo’. Eso es sabido, yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar, ¿no? Ya va a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo”, explicó Cazzu.

El desagrado que sintió por la decisión de la representación y defensa del cantante no paró allí. Faltaba lo peor. En la reunión en la que se discutía el permiso se encontraba el abogado Nodal, la abogada de Cazzu y una mediadora. Esta última intentó ser conciliadora y le recordó a la defensa del padre que si no estaba de acuerdo con concederle la autorización hasta que la niña cumpliera la mayoría de edad, podría otorgársela hasta los 5 años. El abogado del mexicano fue tajante y le hizo saber a las presentes que la posición de su representado no era inocente. “No te preocupes, mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar”.

Esta declaración dejó en silencio a las presentes. Cazzu interpretó aquel hecho como una forma de demostrar poderío frente a su custodia como madre, lo que llevó a reflexionar sobre la vulnerabilidad de otras mujeres solteras. Si bien ella cuenta con todo el dinero para mantener a su hija y contratar juristas que la respalden, sabe que no es la realidad de la mayoría de las madres.



A pesar de esta fallida negociación, la cantante no ha parado su carrera como artista. De hecho, este mes empieza su nueva gira llamada “Latinaje en vivo”, tour que busca recorrer distintas ciudades del continente, incluidas Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile y Bogotá. Este concierto se llevará a cabo en el Movistar Arena el próximo 4 de diciembre.