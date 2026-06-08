- El precio de una copa: retratos del alcoholismo en la pantalla grande

El consumo de alcohol es una práctica habitual en reuniones y celebraciones. Tomar una copa de vino o una cerveza de manera ocasional y moderada no suele representar un problema. Sin embargo, las dificultades aparecen cuando el consumo deja de ser un gusto esporádico y se convierte en una necesidad constante. Para comprender mejor las consecuencias de esta situación, el cine ofrece algunas aproximaciones valiosas a una de las adicciones más extendidas en el mundo.

Una de las producciones recientes más destacadas es Drunk (2020), conocida en español como Otra ronda, dirigida por Thomas Vinterberg. La película sigue a un grupo de profesores que decide poner a prueba una teoría según la cual mantener una pequeña cantidad de alcohol en la sangre podría mejorar el desempeño cotidiano. Lo que comienza como un experimento aparentemente inofensivo termina revelando tanto los efectos liberadores de la bebida como los problemas personales y sociales que puede generar cuando se pierde el control.

Otra obra recomendada es el documental Bill W., centrado en la vida de William Griffith Wilson, conocido como Bill W., uno de los fundadores de Alcohólicos Anónimos. La producción muestra cómo Wilson llegó a tocar fondo debido a su dependencia del alcohol y cómo, junto con Robert Holbrook Smith, más conocido como el Dr. Bob, desarrolló el programa de recuperación de los Doce Pasos. Su historia se convirtió en una referencia para millones de personas que buscan superar la adicción.

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A lo largo de las décadas, Alcohólicos Anónimos ha demostrado ser una herramienta eficaz para muchas personas. A diferencia de otros tratamientos que se apoyan en medicamentos o en la relación tradicional entre especialista y paciente, AA propone un modelo basado en la experiencia compartida. En sus reuniones no existen jerarquías entre quienes participan: todos se reconocen como personas que enfrentan un mismo problema. La filosofía de vivir “solo por hoy” y la asistencia periódica a los grupos brindan acompañamiento, apoyo emocional y un sentido de comunidad que resulta fundamental durante la recuperación.

La última recomendación es Días de vino y rosas (1962), dirigida por Blake Edwards. La película narra la historia de Joe Clay y Kirsten Arnesen, una pareja que construye una vida juntos, se casa y forma una familia. Sin embargo, el consumo de alcohol va deteriorando progresivamente su relación y su estabilidad. En los breves momentos de lucidez, ambos intentan encontrar la manera de abandonar una dependencia que amenaza con destruir todo lo que han construido.

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