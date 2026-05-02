- El posible triunfo de Cepeda

VIDEO. Puntos de vista. Es necesario evaluar el ataque terrorista de la semana pasada que dejó 22 muertos. Quiero decir una cosa con toda claridad, el responsable de eso es Petro, el presidente. De manera deliberada y calculada soltó la guerrilla y soltó los paramilitares. El aparato militar que nunca ha funcionado. Esa guerra lleva 70 años y no han querido ganarla los militares porque se benefician de ella. Entonces, él lo soltó. Y al soltarlos pues ellos cobraron más fuerza. Las disidencias de la Farc no son disidencias, son la retaguardia. Eso fue lo que dejó Santos deliberadamente también. Entonces ellos eh han crecido territorialmente. Nariño, Cauca, sur del Valle, lo controla Mordisco. El otro protegido especialmente de Petro es Calarcá y también ha basado en reclutamiento y en dominio territorial en varios departamentos. Es como una especie de herradura que tienen y todo el Caribe lo dominan los paramilitares.

Veo muy posible el triunfo de Cepeda. Yo lo he dicho varias veces. Incluso en primera vuelta. Porque la derecha está ahí en la palomita que escogió de vicepresidente un saboteador que es Oviedo. Y el otro es el tigre Abelardo. No tengo nada en contra, pero tampoco nada a favor. Entonces, es decir, divididos, y el otro tiene mucha fuerza. Pienso que es peor que Petro. Es peor que Petro porque es un tipo más estructurado, no tiene las deficiencias psicológicas de Petro, ni los ni vicios de Petro. Ese es un hombre disciplinado, estalinista total. El dice que no es comunista, pero el problema es que él va a volver la economía colombiana, cuando llegue, un capitalismo de estado. Nacionaliza la salud, empieza expropiaciones, la reforma agraria la hace, ya está la ley, simplemente la aplica. Los terratenientes volverán a formar grupos paramilitares. No van a poder. Él ya lo dijo y lo hace: va a incorporar a la guerrilla al ejército.

Petro le entrega el caos suficiente para que él llegue. Y Petro es un tipo que ha saqueado los recursos del Estado. El problema es que buena parte de esa gigantesca fortuna la tiene afuera porque como le quedó congelada con la Ley Clinton no puede retirar esa plata, Las cosas hay que decirlas como son. Yo lo hago. Gústele a quien le guste y duela quien le duela. Vamos de mal en peor. Eso es lo que tengo que advertirle a la gente.

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