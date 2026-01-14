El poderoso elenco de Las de Siempre que no le funcionó a RCN: hasta Noticias Caracol de media noche tuvo mejor rating

Ni Rafael Novoa ni Verónica Orozco impulsaron el debut de Las de Siempre. En su primer día al aire, la novela quedó por debajo de Noticias Caracol en audiencia.

El 13 de enero marcó una noche clave para la televisión colombiana. Mientras los canales apostaban por grandes estrenos y regresos esperados, los primeros números de rating dejaron claro cómo se movió la audiencia en una franja altamente competitiva. Uno de los lanzamientos más comentados fue Las de Siempre, la nueva novela de RCN, que llegó a la pantalla con un elenco reconocido, pero con resultados que no lideraron la medición.

Según los datos oficiales de Kantar Ibope Media, el primer capítulo de Las de Siempre registró un rating de 4,73 puntos en personas, ubicándose en el sexto lugar del ranking diario del 13 de enero. La producción quedó por debajo de formatos informativos como Noticias Caracol 7:00 p. m., que alcanzó 8,50 puntos, y Noticias Caracol 12:30 p. m., con 6,60 puntos.

Los números de Las de Siempre y la competencia directa

En la misma jornada, el liderazgo lo mantuvo Desafío Siglo XXI con 11,47 puntos, seguido por el noticiero nocturno de Caracol. El estreno de La Reina del Flow 3, también el 13 de enero, ocupó el tercer lugar con 7,43 puntos de rating, consolidándose como una de las apuestas más fuertes de la noche.

En contraste, Las de Siempre (protagonizada por Rafael Novoa, Verónica Orozco, Juliana Galvis y un elenco mayoritariamente femenino como Viña Machado, Diana Wiswell y Carmenza Gómez), no logró superar a otras producciones de ficción ni a los informativos, pese a tratarse de una de las grandes apuestas de RCN para este inicio de año.

Los datos muestran además que otras producciones del prime time, como Tormenta de Pasiones (5,08), también se ubicaron por encima de la nueva novela de RCN en su día de lanzamiento. En hogares, Las de Siempre alcanzó 10,71 puntos, una cifra que tampoco le permitió escalar posiciones en el ranking.

Con estos números iniciales, la producción de RCN arrancó su recorrido televisivo desde una posición intermedia en la tabla, en una franja donde la competencia por la audiencia mostró una clara preferencia por contenidos ya consolidados y estrenos con mayor arrastre previo.

