La deuda de Petro con los indígenas Misak que los llevó a sitiar el CAN en Bogotá

Procedentes del municipio de Silvia, en el departamento del Cauca, y a bordo de 11 buses de tipo escalera, llegaron a Bogotá más de 500 indígenas Misak o Guambianos del resguardo Guambía. De acuerdo con lo que manifestaron a su llegada, vienen a reclamarle al Gobierno Nacional el no cumplimiento de los acuerdos pactados con el Ministerio del Interior en el acuerdo 382 de 2024.

En consecuencia, ya se instalan mesas de diálogo para hablar sobre temas relacionados con la seguridad de este pueblo, de su autonomía territorial y la atención que debe brindar la Nación a sus comunidades.

Sobre el tema, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, dijo que, a su llegada a la ciudad, los guambianos ingresaron a las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural ubicadas en el Centro Administrativo Nacional (CAN).

En tal sentido, la Alcaldía de Bogotá, a través del secretario de Gobierno, le solicitó al Ministerio del Interior, en cabeza del Ministro Armando Benedetti, darle una salida rápida al problema, estableciendo espacios de diálogo. Para acompañar el proceso, la Alcaldía delegó al equipo de Diálogo, Derechos Humanos y Asuntos Étnicos para que colabore, haya un trabajo coordinado entre los dos gobiernos y se brinde acompañamiento a los Misak en sus jornadas de protestas en la ciudad.

Hace apenas un mes, cerca de 800 indígenas pertenecientes a esta misma comunidad Misak de Silvia, Cauca, protestaron frente a las oficinas de la Cancillería colombiana y la Agencia Nacional de Tierras, en rechazo a las determinaciones adoptadas por la ANT de entregar terrenos a familias en el suroeste del país. El pasado 21 de abril de 2026, en dichas protestas protagonizadas por los Guambianos, se vivió una situación de mucha tensión, cuando los indígenas intentaron tomarse por la fuerza las instalaciones de la Cancillería y del Ministerio del Interior donde, por varias horas, estuvieron confinados varios funcionarios dentro de la edificación.

Las protestas también generaron alteración del orden público y bloqueos durante varias horas que entorpecieron la movilidad en el centro de Bogotá. En aquella oportunidad, los más de 800 indígenas Misak del resguardo Guambia realizaron las mismas exigencias de hoy al Gobierno del presidente Gustavo Petro: que cumplan los acuerdos, ofrezcan garantías en los temas de seguridad y respalden la autonomía territorial.

Los principales sitios de concentración de los indígenas Misak hoy en Bogotá son la Agencia Nacional de Tierras, ubicada en el sector del CAN, Localidad de Teusaquillo, y la Agencia de Desarrollo Rural, desde donde le exigirán al Gobierno que cumpla el acuerdo 382 de 2024 suscrito entre los Misak y la ANT.

El pueblo Misak ha manifestado verse afectado por varias resoluciones expedidas por la Agencia Nacional de Tierras entre los años 2022 y 2024, a través de las cuales se adjudicaron tierras a otras comunidades como los Nasa sin tener en cuenta si esas decisiones podrían afectarlos, desconociendo títulos ancestrales y coloniales en el municipio de Silvia. A raíz de esta decisión adoptada por la ANT, ya se han generado ocupaciones en los territorios que le pertenecen a los indígenas Misak o Gumabianos del Cauca, y por esta razón se encuentran hoy protestando en Bogotá.

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