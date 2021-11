El pésimo servicio de la sede de Compensar que tiene fuera de casillas a usuarios

Por: Antonio Ramírez |

Es simple: faltan máquinas de anuncio de citas en Compensar de la calle 55. Ya varios usuarios se han quejado, pero la IPS Viva1A, que es la que presta el servicio delegado, se escuda en argumentos mediocres.

No hay peor sordo que el que no quiere oír… o peor mediocre que el que se inventa excusas para no mejorar. Y eso ocurre con la IPS Viva1A de calle 55 con carrera séptima, que atiende a usuarios de Compensar (supuestamente una de las mejores EPS).

En otras sedes de Compensar como Calle 42, en todos los pisos hay máquinas en las cuales uno anuncia su cita ya asignada y, si hay algo que pagar, reciben la plata, lo que evita filas innecesarias con asesores en persona, proceso que obviamente es mucho más demorado.

Al prestar Viva1A servicio a los usuarios de Compensar, lo mínimo que estos esperarían es que el nivel de atención fuera el mismo, pero no. En la mencionada sede siempre las filas de espera son muy largas.

Hay varios tipos de servicios, como ingreso a cita ya asignada (lo que incluye pagar la cuota moderadora si la hay), solicitar cita, autorizaciones, preferencial, trámite posconsulta y atención al usuario, entre otros.

Y siempre la fila más congestionada es la de ingreso a citas. Con el tiempo encima, porque los usuarios ahí ya tienen una hora asignada, el sistema les da prioridad de atención para que alcancen a cumplirla.

Pero por lo mismo, los usuarios que esperan ser atendidos para los otros servicios, como solicitar cita o autorizaciones, quedan muy relegados y con frecuencia les toca esperar más de una hora o de hora y media.

Todo este despelote se evitaría si sencillamente la IPS instalara máquinas de ingreso a cita (y cobro de la cuota moderadora que aplique), como hace Compensar.

En el área de atención al usuario, varios ya se han quejado y hecho esta recomendación, y la respuesta de la IPS, al poner de ejemplo a Compensar, es absurda de tan mediocre. “Esas máquinas son de Compensar, nosotros somos una entidad distinta”, dijo uno de los funcionarios a cuestionamiento explícito.

Tanto Viva1A como Compensar deben solucionar este problema a la brevedad, porque el mal servicio de Viva1A (tanto en esta sede como, me imagino, en otras) terminará traduciéndose en la deserción de los clientes de Compensar.

A ver si ambas ya hacen eco de estas quejas y toman pronto cartas en el asunto.