El personero de Rionegro que frenó la segunda pista del Aeropuerto José María Córdova

La construcción de la segunda pista del Aeropuerto José María Córdova en Rionegro sigue frenada después de que Superintendencia de Notariado y Registro, en cabeza de Roosvelt Rodríguez, confirmó la liberación del congelamiento sobre los 361 predios aleñados al aeropuerto que irían destinados a la obra. Esto permitirá a los dueños de dichos precios poder negociar sus terrenos. El personero de Rionegro, Jorge Luis Restrepo Gómez, fue quien interpuso la tutela que hizo esto posible.

Desde hace siete años, estos predios estaban congelados por la Aeronáutica Civil, por lo que sus propietarios no los podían vender, modificar o legalizar

Esto generó que no se hicieran avances después de que el Gobierno Nacional anunciara en 2015 que arrancaría la construcción de la segunda pista del Aeropuerto José María Córdova, un proyecto que pretendía mejorar la conectividad aérea de la región y permitir el manejo de un mayor número de vuelos, especialmente ante el crecimiento del tráfico aéreo que ha experimentado el aeropuerto.

Sin embargo, la compra de predios ha sido lo más complejo del proyecto ya que para llevar a cabo la segunda pista se necesitan 290 hectáreas y la adquisición de terrenos ubicados en las áreas cercanas a la actual pista, los cuales se verán afectadas por las obras de ampliación.

A través de esta tutela, la Personería de Rionegro logró que la Superintendencia de Notariado y Registro diera luz verde a la liberación de los 360 predios aledaños al Aeropuerto José María Córdova.

Para Jorge Luis Restrepo pasaron más de nueve años y el Gobierno Nacional no hizo una compra mientras los ciudadanos seguían con sus inmuebles afectados, no tenían respuesta de la Aeronáutica Civil, no tenían respuesta de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Hoy, a través de la Superintendencia, mediante una acción de tutela instaurada por la personería, logramos obtener una respuesta de fondo donde le decimos a los ciudadanos que hoy se levanta la afectación”.

