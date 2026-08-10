- El nuevo director de la Dian tendrá que eliminar el IVA, algo que ya logró con una demanda ganada

El abogado Andrés Felipe Velásquez logró que la entidad no aplicara el IVA en unos pasajes internacionales, ahora el desafío es mayor: suprimirlo definitivamente

Andrés Felipe Velásquez Reyes fue anunciado, un día después de la posesión presidencial en Cali, como director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Lo paradójico del nombramiento es que, cinco años atrás, logró que el Consejo de Estado tumbara una interpretación de la entidad sobre el IVA de los pasajes internacionales.

Ahora, al despuntar el cuatrienio de Abelardo De la Espriella, tendrá que administrar el recaudo de impuestos, mientras el gobierno nacional promete reducir la carga tributaria, eliminar el IVA y recortar en 40% el gasto público.

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La tarea es ardua y muy diferente a la de 2021. Ese año, Velásquez no eliminó el impuesto al valor agregado de los pasajes internacionales en general, sino que mediante su demanda la justicia anuló una interpretación de la DIAN que extendía el impuesto a un trayecto que no debía estar gravado.

Ahora, como director de la entidad fiscal, el reto es gigantesco: deberá conducir la recaudación de $291,3 billones en 2026, mientras ejecuta una política económica que busca precisamente reducir impuestos y el tamaño del Estado. Sin embargo, Velásquez tiene un punto a su favor para el reto que afronta: recibe una DIAN que en el primer semestre ya obtuvo $165,54 billones, la mitad del objetivo para el año.

Una carrera exitosa en el sector tributario

Andrés Felipe Velásquez Reyes es abogado egresado de la Universidad Militar Nueva Granada y cuenta con más de 16 años de experiencia profesional en derecho tributario

Velásquez es abogado especializado en derecho tributario, fiscalidad internacional y litigios contra la administración tributaria. Su llegada se produce apenas un día después de la posesión de De la Espriella y como ficha clave del Gobierno que ha puesto la reducción del gasto y de los impuestos en el centro de su programa fiscal.

El funcionario tendrá bajo su responsabilidad una entidad que proyecta para 2026 un recaudo tributario bruto superior a $318 billones, de los cuales más de $83 billones corresponden al impuesto al valor agregado, que Velázquez demandó en 2018 en cuanto a los vuelos de regreso internacionales.

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De demandante ganador a director con desafíos

En 2026 es la DIAN debería recoger aproximadamente $317 billones de pesos

En 2018, Velásquez y el abogado Mauricio Alfredo Plazas Vega demandaron un concepto de 2017 de la propia DIAN, relacionado con el IVA aplicado al transporte aéreo internacional de pasajeros.

Los abogados cuestionaron el concepto 7442 del 3 de abril de 2017, mediante el cual la DIAN había gravado el IVA en los tiquetes aéreos internacionales. Su argumento era que la entidad estaba extendiendo mediante un concepto administrativo el alcance de un impuesto cuyos elementos debían estar establecidos por la ley.

El proceso llegó a la Sección Cuarta del Consejo de Estado. El 18 de febrero de 2021, la alta corte declaró la nulidad del concepto de la DIAN. De ese modo, Velázquez y Plazas derrotaron a la entidad ante la justicia, sin saber que el primero tendría, cinco años después, la tarea de dirigir la entidad y suprimir el impuesto que ya había cuestionado y limitado con la demanda.

El Consejo de Estado determinó que, en los tiquetes de ida y regreso, el IVA solamente debía aplicarse al trayecto originado en Colombia. El otro trayecto, generado en el exterior, no quedaba sujeto al IVA.

Cinco años después de aquel triunfo judicial, Velásquez llega a dirigir la entidad que demandó. Ahora tendrá que administrar el recaudo tributario del país y, al mismo tiempo, enfrentar una de las principales promesas del Gobierno que lo nombró: reducir los impuestos y el gasto público.

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