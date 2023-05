.Publicidad.

En Córdoba las mujeres embarazadas y sus esposos y sus familiares caminan temerosos. Un aterrador crimen los tiene envueltos en pánico. El pasado miércoles fue hallado el cadáver de una mujer que estaba a punto de ser madre. Luego de asesinarla le sacaron el bebé de la barriga. Las mujeres prontas a ser mamás y las que tienen hijos recién nacidos por estos días no quieren salir a la calle después de las 6 de la tarde. Estas noches han sido de zozobra en Sahagún, la capital cordobesa.

Luz Neida Bettin estaba feliz y orgullosa de su barriga. Tenia ocho meses de embarazo. Las ecografías ya le habían dicho que esperaba una niña. Todo estaba listo. Luz Neida tenía ya las primeras mudas de ropa y pañales y teteros y todo lo que su hija necesitaría durante los primeros días de vida afuera de la barriga de su mamá.

Durante los últimos días habían visto a Luz Neida acompañada de Sadith Vanessa Martínez, una prima lejana que al parecer también estaba embarazada y que había llegado días antes a Sahagún, el pueblo de casi 100 mil habitantes donde vivía la joven Luz Neida.

El miércoles pasado Luz Neida y Sadith Vanessa estuvieron todo el día haciendo diligencias en el pueblo. Las vieron ir de un lado al otro. Al caer la tarde desaparecieron y luego las volvieron a ver en una zona rural, cercana al pueblo, llamada Los Amarillos.

Dicen que las dos mujeres se internaron en una zona boscosa del lugar, de donde solamente salió Sadith, quien llevaba un bebé en brazos y su barriga prominente había desaparecido. Dicen también que temerosa y angustiada y algo agotada le dijo a unos campesinos que ella había acabado de tener ese bebé en medio de los matorrales. No aceptó la ayuda de ninguna persona y tomó camino a pie hacia el pueblo.

Mientras Sadith llegaba al hospital con la bebé en brazos, los campesinos que se habían cruzado con ella encontraban el cadáver de Luz Neida entre los matorrales de donde habían visto salir a la otra joven con la bebé en brazos. El cuerpo muerto de Luz Neida tenía dos heridas: una mortal que le atravesaba la garganta y otra en el estómago, que era una improvisada cesárea, hecha con un bisturí, el mismo con el que la degollaron.

Los médicos del hospital no creyeron la versión de la nueva mamá. De inmediato se dieron cuenta que ella no había tenido ningún parto estado, porque no había estado embarazada recientemente. Por consiguiente ella no podía ser la madre de la recién nacida, quien sobrevivió de milagro. Sadith fue detenida por la policía para que explicara la procedencia del bebé. Y un par de minutos después, cuando la noticia del cadáver hallado llegó volando al hospital, fue capturada por ser la presunta asesina de su prima lejana, a quien se le acercó con la única intensión de robarle el bebé que llevaba en su vientre, como lo hizo con un viejo bisturí.