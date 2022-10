El paseo de la muerte por una cita médica de urgencia

Por: Jenny Guzmán* |

octubre 04, 2022

“El gran problema de las EPS” ¿cuál es la solución? Este debate se abre con una gran pregunta y es que esta semana inició la gran consigna de que se va a hacer con estas instituciones prestadoras de servicios de salud.

Al parecer muchos están en desacuerdo con la hoy ministra de salud Carolina Corcho de borrar del mapa dichas entidades, mientras que muchos usuarios están a favor del mismo.

Pero todo esto surge por la gran problemática que presentan a la hora de brindar sus servicios y cómo muchos usuarios se ven flagelados en sus derechos.

Más que brindar un servicio a veces pareciera que el usuario tiene que ponerse de rodillas ante estos entes para pedir una atención integral o incluso reclamar sus medicamentos.

Siendo médica y como usuaria del servicio de salud, mi experiencia tampoco ha sido grata, y acá se las comento:

Hace 2 meses atrás, estuve enferma con fiebre, escalofríos, malestar general y síntomas gripales, los síntomas eran intensos, tanto que incluso me costaba levantarme de la cama, y los analgésicos no me hacían sentir mejor.

Como toda persona del común me tocaba ir a trabajar así que fui por pedido de mi jefe al centro de salud donde se supone estaba asignada para ser revisada y lo más seguro ser incapacitada los días siguientes para mi recuperación y el no contagio de mis pacientes, a todo esto, con fiebre muy alta y sintiéndome muy mal salí de mi casa, tomando un taxi para poder llegar al lugar.

Después de un tiempo de espera me atienden en el triage de dicho lugar, y me dicen a pesar de estar sintomática febril y sentirme muy mal no cumplo con los criterios para ser atendida, que debo ir a una cita prioritaria, la cual me la dan al día siguiente en consulta externa, efectivamente al día siguiente con síntomas aún más acusados decido nuevamente ir a la consulta, en un sitio aun mas alejado de mi lugar de vivienda.

Tomé nuevamente un taxi por lo mal que me sentía en ese momento, después de casi una hora de espera de mi cita soy atendida a lo cual me dan una orden de aislamiento de un día, sin incapacidad con orden de suspender aislamiento después de realizar prueba para covid-19.

Luego, me mandan a otro sitio a casi hora y media de donde estaba, lógicamente con fiebre y en mal estado me fui a casa donde no me pude sobreponer de los síntomas, los cuales cada vez aumentaban, a eso de las 7 de la noche nuevamente me dirijo a la urgencia ya con mucho de dolor de cabeza, muy febril a pesar de los medicamentos (estaba tomando acetaminofén cada 6 a 4 horas).

Tomé otro taxi para dirigirme al lugar, ingreso nuevamente por triage, febril y en esta ocasión ya con tensión arterial alta 170/110 mmHg (habitualmente mi tensión arterial es 100/60 mmHg) muy mal estado general y me pasan a una sala de espera de urgencias.

Para no dar más rodeos la atención en esa sala fue a las 2 a.m., después de haber ingresado a las 8 p.m., casi 6 horas después, cabe aclarar que no se me volvió a tomar la presión arterial, le avise a las enfermeras y a una de las médicas de turno que tenía la presión arterial alta y me sentía mal, y no se me atendió como debía atenderse una crisis hipertensiva con presunta urgencia, tampoco se me medicó después de ser atendida, finalmente me fui a mi casa donde pase toda la enfermedad, y varios días en cama.

En total solo en taxis me gasté más de 100.000 pesos, perdí mi tiempo y no fui atendida de manera adecuada.

La pregunta es ¿cómo hacen aquellas personas de bajos recursos, que enfermas les toca subirse en un bus paseando de un sitio a otro?, lo mío fue solo una gripa que me llevo a cama y a consultar varias veces, pero los pacientes que de verdad están enfermos y se les da el famoso llamado paseo de la muerte.

Esto nos hace preguntarnos que debería suceder con estos entes que no les interesa el bienestar de los pacientes y que generan vergüenza con un sistema de salud obsoleto.

Si cuando llegas, en ocasiones te trata mal desde la persona que esta en la puerta hasta la que te atiende.

¿Deberían acabarse? La realidad es que, si no ha cambiado en tantos años, decir que van a cambiar después de que se amenaza su existencia es un poco ilógico.

¿Poner fin o regular su funcionamiento? esa es la cuestión más importante.

*Medica internista nefróloga