- El parque eólico en La Guajira que ha costado miles de millones, llevan haciéndolo 4 años y hoy solo tiene las bases

Enel firmó en 2022 y se fue en 2023. Ecopetrol llegó en 2025 con USD 50 millones pero la construcción sigue en pausa. La Contraloría ya está encima de la obra

En medio de La Guajira, entre los municipios de Uribia y Maicao, permanecen las bases de una torre. A simple vista, parecen el inicio de una construcción en medio de una tierra rojiza donde la mirada se pierde. Sin embargo, el proyecto lleva años detenido. En el lugar apenas quedan las estructuras del Parque Eólico Windpeshi.

Al comienzo del proyecto, la multinacional Enel anunció en 2022 la construcción de turbinas eólicas en La Guajira. Se habló de presupuestos, planos y de un terreno destinado para las torres. Con ello comenzaron las obras. Para entonces, el director general de Enel era Lucio Rubio Díaz. El anuncio del parque fue presentado como un hito de la transición energética.

En los planes, Windpeshi era un megaproyecto de energía renovable. La propuesta contemplaba la construcción de 41 aerogeneradores en un área de influencia de aproximadamente 6.200 hectáreas. Una vez en funcionamiento, podría generar energía suficiente para abastecer a 500.000 hogares. La realidad, sin embargo, terminó siendo distinta.

El 24 de mayo de 2023, los trabajadores de Enel abandonaron la construcción. La compañía argumentó problemas operativos y dificultades para obtener varias licencias, entre ellas una de carácter social. La comunidad Wayúu nunca tuvo demasiadas expectativas frente a una obra de este tipo en el territorio. En términos generales, el avance apenas alcanzó el 29,6 %.

Para ilustrar el retraso, solo siete de las 41 cimentaciones previstas para los aerogeneradores estaban terminadas. Otro obstáculo fue el dinero. Para la infraestructura se alcanzaron a girar 313.000 millones de pesos. Además de Enel, entre los inversionistas figuraba el Distrito de Bogotá, que para entonces tenía como alcaldesa a Claudia López. Todo quedó suspendido.

Tras los problemas e inconvenientes, Enel intentó durante meses vender el parque. En 2025, el proyecto pareció recuperar algo de esperanza por el interés de Ecopetrol, bajo la dirección de Ricardo Roa. La compañía alcanzó un acuerdo con Enel, encabezada entonces por Francesco Bertoli, por cerca de 50 millones de dólares.

Cuando se formalizó la compra, se realizó una inspección en La Guajira. En una primera evaluación se habló de una inversión de USD 350 millones entre 2025 y 2027 para completar el parque eólico. Las promesas apuntaban a que en mayo de 2026 regresarían los constructores para reactivar las obras.

Sin embargo, por el tiempo transcurrido y los recursos invertidos, la Contraloría de Bogotá, dirigida actualmente por Juan Camilo Zuluaga Morillo, abrió una investigación contra Enel por una presunta responsabilidad fiscal de 313.000 millones de pesos.

Le podría interesar: El fracaso del parque eólico Windpeshi en La Guajira que cuesta millones al Grupo Energía de Bogotá

Anuncios.

Anuncios..