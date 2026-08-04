- El paraíso de aguas termales, escondido entre las montañas de Antioquia, al que se llega en cinco horas desde Medellín

En Nariño se encuentran los Termales del Espíritu Santo, un refugio rodeado de bosques, senderos y piscinas naturales alimentadas por aguas ricas en minerales

El vapor comienza a elevarse entre los árboles mientras el frío de la montaña se desvanece poco a poco. A simple vista parece un bosque cualquiera del oriente antioqueño, pero basta acercarse unos metros para descubrir el verdadero secreto que esconde el lugar.

Entre la vegetación aparecen varias piscinas de agua caliente que brotan directamente de las entrañas de la tierra, formando uno de esos paisajes cinematográficos. Se trata de los Termales del Espíritu Santo, un ecohotel ubicado en el municipio de Nariño (Antioquia).

A poco más de cinco horas por carretera desde Medellín, este destino se ha convertido en uno de los refugios favoritos para quienes buscan desconectarse del ruido de la ciudad sin salir del departamento. Rodeado por montañas, bosques húmedos y quebradas cristalinas, el lugar ofrece una experiencia donde la naturaleza termina siendo la gran protagonista.

Un oasis escondido entre las montañas de Antioquia

El mayor atractivo del lugar son sus siete piscinas de aguas termales naturales, alimentadas por corrientes subterráneas que, gracias a la actividad geotérmica de la región, emergen cargadas de minerales y a temperaturas ideales para el descanso.

Muchos visitantes alternan los baños calientes con las frías aguas de la quebrada Espíritu Santo, una práctica que ayuda a relajar los músculos y que convierte la visita en toda una experiencia de bienestar.

Sin embargo, quedarse únicamente en las piscinas sería perderse buena parte del encanto del lugar. Los alrededores invitan a recorrer senderos ecológicos que atraviesan bosques andinos, puentes colgantes y pequeñas cascadas escondidas entre la vegetación. El sonido del agua y el canto de las aves acompañan todo el recorrido, mientras el aire limpio de la montaña hace que el tiempo parezca transcurrir a un ritmo pausado.

Quienes buscan un plan para todo el día también encuentran opciones para descansar en hamacas, disfrutar del paisaje o simplemente dejar que las propiedades de las aguas termales hagan su trabajo. El entorno conserva un ambiente rústico que le da un encanto especial y que contrasta con los grandes complejos turísticos que suelen encontrarse en otros destinos del país.

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La experiencia también pasa por la mesa. En los restaurantes de la zona es común encontrar trucha arcoíris preparada al gusto, sancochos cocinados con leña, arepas de maíz pelado y el tradicional chocolate caliente con queso, platos que hacen parte de la gastronomía típica del oriente antioqueño y que complementan una jornada de descanso.

Aunque municipios como Guatapé, Jardín o Santa Fe de Antioquia suelen concentrar gran parte del turismo del departamento, Nariño guarda uno de esos tesoros que todavía sorprenden a quienes lo descubren.

Entre montañas, aguas termales y naturaleza, los Termales del Espíritu Santo demuestran que, muchas veces, los mejores lugares siguen siendo aquellos de los que pocos hablan.

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