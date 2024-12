El papel irremplazable de las universidades en tiempos de cambios e incertidumbres

Por: Miguel Garcés Prettel, Ph.D |

diciembre 05, 2024

Nos encontramos en una era de transformaciones profundas, donde tanto el ecosistema laboral como los perfiles profesionales experimentan cambios vertiginosos. Este no es solo un período de ajustes, sino un cambio estructural en la manera en que concebimos las profesiones y la educación superior. En este contexto, las universidades se hallan ante un dilema crucial. Si bien deben adaptarse a las nuevas exigencias del mercado, no pueden perder de vista su función esencial: formar individuos capaces de pensar de manera crítica y actuar con ética en un mundo cada vez más complejo.

La educación superior está siendo redefinida por el avance tecnológico, la globalización y las nuevas modalidades de trabajo. La relación tradicional entre formación académica y ejercicio profesional ya no es tan clara como en el pasado. Las universidades deben ofrecer respuestas que no se limiten a las demandas inmediatas del mercado laboral, sino que fomenten el desarrollo de un pensamiento profundo y una conciencia social que vaya más allá de lo transitorio. Existe el riesgo de caer en la "educación líquida", donde los programas se adaptan rápidamente a las tendencias, pero carecen de sustancia. Es fundamental que las universidades mantengan su misión intacta ante esta presión, guiándose por el objetivo de formar seres pensantes y no solo operantes.

Lo que hace únicas e insustituibles a las universidades no es solo su capacidad para enseñar conocimientos técnicos, sino su rol en la formación integral del ser humano. Este proceso involucra tanto el ser y el pensar científico como el actuar consciente, pertinente y responsable. Las universidades deben proporcionar una educación que impulse la reflexión y el pensamiento crítico. En sus aulas, los estudiantes desarrollan habilidades para afrontar retos complejos y adquieren la capacidad de cuestionar normas, estructuras y procesos que limitan el progreso y la equidad. Así, entienden las dinámicas del mundo y participan activamente en la sociedad, contribuyendo a su transformación.

El cambio de época en el que estamos inmersos exige una visión educativa más profunda, que no se conforme con respuestas rápidas a las necesidades del mercado, sino que forme individuos con una comprensión integral de los desafíos globales. Esto implica preparar a los estudiantes para enfrentar problemas sociales, culturales, éticos y ambientales complejos, dotándolos de herramientas que les permitan actuar no solo de manera eficiente, sino también con una perspectiva crítica.

Por lo tanto, las universidades deben ser centros de innovación, pero no solo en términos tecnológicos. La verdadera innovación que deben promover es aquella que impulsa la capacidad de los individuos para reflexionar sobre los problemas del mundo y desarrollar nuevas formas de pensar que enfrenten los desafíos del presente y el futuro. En este sentido, su papel trasciende lo estrictamente profesional y se adentra en el ámbito ético, social y humano.

Es cierto que las universidades deben evolucionar y adaptarse a las nuevas demandas del mercado, pero no pueden hacerlo a costa de su capacidad de ofrecer una educación integral. Si se limitan a responder únicamente a las demandas inmediatas del mercado o se enfocan exclusivamente en la formación técnica, perderán su función esencial, y eso las hará menos competitivas y relevantes.

En lugar de reaccionar ante las tendencias educativas del momento, las universidades deben ser proactivas, anticipándose a los desafíos que aún no conocemos. Su fortaleza reside en su capacidad para ofrecer una visión crítica y amplia del mundo, lo que les permite resistir las presiones del mercado y seguir siendo centros de conocimiento y reflexión. Este es el verdadero valor de la educación superior: formar personas que, además de estar preparadas para un mundo laboral en constante cambio, sean capaces de comprender y transformar el mundo en el que viven.

En tiempos de incertidumbre, las universidades deberían enfocarse en las certezas que emanan de aquello que saben hacer con excelencia. Se trata de adaptarse a los nuevos tiempos, renovando su esencia sin perder su identidad y carácter distintivos. No solo deben responder a las demandas del mercado, sino también generar nuevos mercados, descubrir otros nichos y ofrecer soluciones innovadoras que las distingan del resto. Es fundamental que diversifiquen sus audiencias más allá del ámbito local y apuesten por la virtualización de aquellos programas que siguen siendo relevantes, con el objetivo de adoptar un modelo educativo "glocal" y no limitarse solo a lo local.

En conclusión, el ecosistema laboral y los perfiles profesionales seguirán evolucionando. No estamos simplemente atravesando una época de cambios, sino un cambio de época en nuestra comprensión de las profesiones y el papel de la educación superior. Las universidades, en este nuevo contexto, deben ofrecer respuestas más misionales que coyunturales, evitando caer en el mercado de la educación líquida y superficial. El valor irremplazable de las universidades reside en su esencia y en su diferencia: en su capacidad de pensar, actuar y entender el mundo más allá de la inmediatez. Si pierden esa esencia, las universidades condenarán la educación superior a convertirse en una mercancía más dentro de una sociedad líquida que prioriza lo efímero sobre el conocimiento profundo.