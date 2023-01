"Clara-mente eso dejó de ser así" el palo que le están dando a piqué por un tweet dedicado a Shakira

Parece que por un tiempo el exfutbolista no tendrá descanso. Los seguidores de Shakira le seguirán echando en cara sus “mensajes de amor”

La polémica desatada con la separación de Shakira y Piqué parece no tener fin, y mucho menos después de la canción con la que la barranquillera le lanzó más de una “directa” al exjugador.

Después del tema lanzado junto a Bizarrap, tanto los seguidores de Shakira como de Piqué han sacado a relucir algunos de los mensajes que se mandaban los personajes cuando se encontraban perdidamente enamorados.

Eso de que las redes sociales son eternas y lo que allí se publica nunca desaparece, en este momento, parece ser más cierto que nunca.

La letra de la canción ‘Session 53’ fue un claro mensaje de Shakira a Piqué de que solo es un fantasma del pasado, pero hace poco revivieron cuando la colombiana expresó que podría hacer todo por el español.

Una foto en la que los dos se ven muy felices y bastantes cercanos, bajo la descripción “¡Que no haría por esos ojitos azules!” fue traída a memoria, recordándole a la barranquillera el gran amor que tenía por el exfutbolista.

Sin embargo, a ella no es a la única que los fantasmas del pasado la persiguen. Recientemente, en Twitter, volvieron a hacer tendencia un trino bastante romántico que había hecho Piqué en el 2012, sobre lo feliz que era junto a la cantante.

“Despertarse por la mañana con la música a tope, bajar al comedor y ver como está bailando tu mujer #notieneprecio” reza el tweet.

En las respuestas no pudieron evitar mencionar la actual polémica y hacer burla de ello, “Jajaja y hoy la tienes ahí toda dolida dedicándote canciones porque no te supera”, “Precio no se,pero tendencia ahora mismo”, “lo mal que ha envejecido este tweet”, “Clara-mente eso dejó de ser asi”, “Clara-mente bailando la session 53”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Despertarse por la mañana con la música a tope, bajar al comedor y ver como está bailando tu mujer #notieneprecio — Gerard Piqué (@3gerardpique) September 18, 2012