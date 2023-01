De lo que se está perdiendo Matías Mier: las sensuales fotos de Melissa Martínez en los Emiratos Árabes

.Publicidad.

Melissa Martínez se ha convertido en una de las presentadoras más renombradas de la farándula colombiana. Desde su separación del futbolista Matías Mier, su vida privada se ha convertido en tema recurrente en las redes sociales y medios.

En los últimos días, con el lanzamiento de la nueva canción de Shakira y la revelación de que la novia de Mier ya conoce a su familia, muchos aseguran que en definitiva la presentadora es un Ferrari y Rolex.

La periodista deportiva inició el 2023 con un largo viaje por los Emiratos Árabes, aunque durante la copa del mundo estuvo en el país vecino Catar, regresó para conocer algunas maravillas del Medio Oriente.

Varias publicaciones luciendo bellos vestidos y trajes de baño han cautivado a sus seguidores. Melissa Martínez visitó lugares como el agua parque de Dubai, En Abu Dabi conquistó posando junto a un Ferrari y en los últimos días compartió algunas fotos disfrutando de la piscina más alta del mundo.

En estas últimas, su sonrisa y sus curvas enamoraron a todos. Posteriormente, publicó un video que acompañó con un audio en inglés “Este capítulo de mi vida se llama: Mi turno”. Mensaje que muchos interpretaron como que su expareja finalmente quedó en el pasado.

“súper ! Porque las mujeres no lloran, las mujeres facturan . A disfrutar”, “Tú si que sabes cómo pasar una tusa sin salir a destruir a nadie y sin perder tu dignidad”, “Eso no es empezar el año con pie derecho, si no reventando el año”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

