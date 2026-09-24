- El paisa que terminó detrás de Cien años de soledad y trabajando con J Balvin, Feid y Juanes

Camilo Monsalve descubrió su pasión por las imágenes en las salas Junín y terminó construyendo una carrera internacional como director de fotografía

Durante la década de los 70, Medellín quería demostrarle al país que era una ciudad contemporánea, industrial y en permanente crecimiento. En 1972 inauguró el Edificio Coltejer, que se convirtió en la torre más alta de Colombia y en uno de los grandes símbolos del poder textil de la ciudad. También pasó a ser parte del corazón financiero, social y cultural del centro.

Pero para levantar aquella obra hubo que borrar una parte importante de la historia de Medellín. En el lugar donde se levantó el Coltejer estuvo el Teatro Junín, inaugurado en 1924 y construido por el empresario Gonzalo Mejía con el trabajo de los ingenieros Agustín Goovaerts y Ernesto Claudín.

Teatro Junín.

El teatro desapareció, pero su nombre no. Para mantener vivo aquel recuerdo, el Edificio Coltejer abrió las salas Junín 1 y Junín 2, espacios que durante años hicieron parte de las costumbres de quienes crecieron alrededor del centro de Medellín.

Entre quienes se dejaron conquistar por aquellas salas estuvo un niño que años después terminaría mirando la ciudad y el mundo a través de una cámara.

|Le puede interesar Fue un mexicano quien rescató de un sótano en Medellín los primeros murales que pintaron Botero y Obregón

Se trata de Camilo Monsalve, un paisa del que poco se habla, pero cuyo trabajo ha terminado detrás de películas, series, comerciales, videos musicales y campañas de grandes marcas y artistas. Su lente incluso llegó a Cien años de soledad, una de las producciones más ambiciosas de su carrera.

De las salas Junín a las grandes producciones

Las salas del centro de Medellín fueron uno de los primeros lugares donde Monsalve descubrió su fascinación por el cine. Años después estudió Diseño Gráfico en la Universidad Pontificia Bolivariana y, durante su etapa universitaria, armó su propio cineclub. Más adelante creó la Casa del Cine, según contó en una entrevista con El Colombiano.

Ese interés terminó convirtiéndose en trabajo. Junto con algunos amigos creó Otro Cuento, un proyecto desde el que comenzaron a desarrollar sus primeras producciones audiovisuales.

En 2011 llegó uno de sus primeros grandes retos: Saluda al diablo de mi parte, dirigida por Luis Otero Prada. Después vendrían comerciales, videoclips y diferentes trabajos para la industria musical, hasta que Monsalve tomó una decisión que cambiaría su carrera: dejar Colombia y establecerse en Estados Unidos para abrirse camino en una industria mucho más grande.

Desde entonces, su hoja de vida comenzó a sumar producciones internacionales. In Our Blood, Unidentified Objects, Los iniciados y Cien años de soledad hacen parte de los proyectos en los que ha trabajado como director de fotografía.

Pero el cine y las series no son el único terreno en el que se ha movido. Monsalve también ha puesto su mirada al servicio de grandes marcas. En su trayectoria aparecen trabajos relacionados con Jordan, Ducati y BMW, entre otras compañías.

Su cámara también ha acompañado a algunos de los artistas más reconocidos de la música. Feid, J Balvin, Lil Wayne y Juanes hacen parte de los nombres con los que ha trabajado en diferentes proyectos audiovisuales.

Camilo dirigió el video Anaranjado de J Balvin.

Una carrera construida detrás de la cámara

El recorrido de Monsalve tiene algo particular: mientras su trabajo ha terminado frente a millones de personas, su nombre suele permanecer detrás de las producciones.

Es una consecuencia natural de su oficio. El director de fotografía no es quien aparece en pantalla ni necesariamente quien firma una película como director, pero sí tiene una responsabilidad fundamental sobre la manera en que una historia se ve: la luz, los encuadres, los movimientos de cámara y buena parte de la identidad visual que termina llegando al espectador.

En el caso de Monsalve, ese camino comenzó mucho antes de los sets internacionales. Empezó en Medellín, entre las salas de Junín y los cineclubes que ayudaron a alimentar su obsesión por las imágenes.

Aquel niño que iba al cine en el centro terminó convirtiendo esa fascinación en una profesión que lo llevó fuera del país y a trabajar en producciones para grandes plataformas, marcas y artistas.

Las salas Junín desaparecieron hace décadas, pero la relación que Monsalve construyó allí con el cine terminó sobreviviendo de otra manera: detrás de una cámara y en escenarios que hoy están mucho más lejos de Medellín.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios..