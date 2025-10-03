El país y el gobierno del país siguen en caída libre

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. El país y el gobierno del país sigue en caída libre. El último acontecimiento que es la pérdida de la visa del señor Petro, quien de manera esquizofrénica tomó un megáfono en Nueva York en una manifestación pro-Palestina llamó a la desobediencia civil a las fuerzas militares americanas. De milagro pudo salir y no lo dejaron procesado por llamar a la insubordinación de las tropas. Y luego renunciaron a otro, la canciller, que es un personaje que parece sacada del bolsillo de Petron y el ministro de Hacienda, ¿cómo será ministro de Hacienda quien no sabe que tiene que estar viajando a Nueva York para hablar con el Banco Mundial? Entonces, el país va en caída libre.

El punto lo dije en la reunión pasada, si Maduro cae, se están demorando mucho, sus razones tendrán, o no sé cómo abordar ese tema tan complejo, pero si Maduro cae y su bandola cae, Petro se desestabiliza totalmente. El último movimiento político es asombroso. No quedaron sino tres candidatos en el pacto histórico: Iván Cepeda, candidato de Colgate Palmolive, la Corcho, que no hay remolino, que se la trague y Daniel Quintero, un hombre sub judice que en derecho significa procesado, que es el candidato de Petro. Si Daniel Quintero llega a quedar en esa encuesta, en esa consulta, socio Petro y ese es un muchacho terrible, aquí en Medellín lo tuvimos y el tipo no tiene límites de nada.

Todo es un bandidaje que se ha reciclado en los gobiernos anteriores. Ya el país está desbordado, lo desbordó Petro, la guerrilla y los paramilitares tienen cercado al país.

Petro no está acabado. Petro todavía tiene el 30 % - 35 % de favorabilidad y maneja de manera heterodoxa los recursos del Estado y aquí las elecciones llegaran a Punto Plata. No me canso de advertir eso, pero lo que ocurrió en Nueva York es vergonzoso y pues el comienzo del fin de él, porque no hay clase dirigente en Colombia. Es una burguesía burocrática.

