¿Vale la pena retirar la reforma de salud y buscar soluciones paliativas a problemas críticos?

VIDEO. Cara a cara con la salud. La reforma de la salud se encuentra irremediablemente estancada en la Comisión Séptima del Congreso de la República. No podría ser de otra manera para un proyecto de ley que no soluciona los graves problemas del sistema de salud y la crisis inducida a la que se ha llevado esta situación con desatención, falta de acceso a servicios y problemas de acceso a medicamentos. para millones de colombianos.

Creo que es importante que se hiciera en este momento una reflexión de si no vale la pena retirar ya estos proyectos y dejar simplemente que el gobierno en estos meses que le quedan se dedique realmente a buscar solucionar los problemas críticos en los que está el sector salud en estos momentos con decenas de hospitales y clínicas de Colombia suspendiendo servicios con una situación de falta de recursos y una cartera absolutamente crecientes. Y millones de pacientes no solo en el sistema público, sino el sistema de maestros esperando y rogando por servicios de salud a lo largo de todo el territorio nacional.

Aquí no ya no importa ni siquiera responsabilidades políticas. Aquí se trata de una situación de coyuntura supremamente crítica en la cual se debe abordar con eh remedios, soluciones paliativas que permitan al sistema sobreaguar durante los próximos 10 meses eh mientras llega realmente un nuevo gobierno con alguna nueva visión que lleve alguna solución, independientemente incluso de la línea ideológica del gobierno que se ha elegido. Creo que es un tema de inmensa responsabilidad. El Congreso debería avanzar muy rápidamente en archivar todos estos proyectos de ley que no solucionan absolutamente nada y dejar al gobierno la tremenda responsabilidad de asumir los 10 meses que le quedan de la tremenda situación a la cual llegó al sistema de salud colombiano.

