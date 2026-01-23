Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. El país sigue en una situación caótica. En cualquier país civilizado, la inhabilidad psicológica o médica impiden que una persona pueda seguir siendo presidente. Petro es una persona absolutamente errática. Se habló de hacerle un examen de drogadicción y no se lo ha hecho ni se lo van a hacer. Entonces hay que esperar 5 meses a que él se vaya. Pero los daños son incalculables y va a tratar de comprarse las elecciones. Oiga lo que yo estoy diciendo. Va a tratar con qué, con el dinero del Estado que tiene y que lo malbarata y que se lo apropie.

Entonces, estamos en una situación muy difícil. Cepeda es un tipo que tiene la misma ideología Partido Comunista soviético que ya no existe, pero en la cabeza de él existe, y es mucho más es radica esl que Petro es una veleta y entonces el problema del país es gravísimo. La derecha es el carnaval de los orgullos y de las codicias. Y entonces yo veo que el país está en una situación muy complicada para las elecciones.

Segundo, el problema con Ecuador es muy grave porque Ecuador es uno de los sitios a donde más se exporta Colombia y no solo solo, sino que el gobierno colombiano no ha hecho nada en la frontera. Eso es así, El ministro de Defensa sale a decir mentiras. La cantidad de droga que sale de Colombia para exportarla por las rutas de Guayaquil es gigantesca. El Estado colombiano no hace nada por combatir el narcotráfico, entonces el cerco contra Petro va creciendo. Y para terminar va a hablar con Trump. Que ni crea que va a poder engatusar a Trump. De frente le van a decir: fumigaciones. Ya empezaron a hacer fumigaciones manuales. Se imagina, para acabar con 300,000 hectáreas. Son todo payasadas. Tiene que ser que les permitan a ellos bombardear. Entonces, si le va bien es una cosa tremenda para el país entregar la soberanía y si le va mal, tiene que salir corriendo físicamente. Petro es el un desastre total y está muy pero muy asustado con lo que le pasó a Maduro y esperemos a que Maduro empiece a hablar.

Con esos dos quiero terminar por hoy. Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen y el país siempre ha estado mal administrado, pero ahora peor. Miremos al que reemplazó, Iván Duque, el farandulero. Ese tipo fue un desastre y se enriqueció en el covid. No hizo nada. Entonces es un país que y retrocede, esto es una narcoestado hace mucho rato. Entonces estemos vigilantes y yo soy un tipo que dice las verdades. Gústele a quien le guste.

